Livet var kun lige begyndt, da Mia mistede sit

Da Nordjyllands Politi 6. februar om aftenen kl. 20 modtager en anmeldelse fra en bekymret mor, som ikke kan få kontakt til sin 22-årige datter, reagerer de hurtigt. Den unge kvinde er tilsyneladende ikke kommet hjem efter en bytur i Jomfru Ane Gade natten til den søndag. Det konstateres ret hurtigt, efter kvindens lejlighed på Hadsundvej i Vejgård bliver gennemsøgt efter anmeldelsen.

Den første pressemeddelelse rammer de danske medier mandag 7. februar kl. 10.57. Nordjyllands Politi skriver, at de pårørende er meget bekymrede - og at politiet selv tager kvindens forsvinden alvorligt, fremgår med al tydelighed.

For i pressemeddelelsen står også, at Nordjyllands Politi har indledt et omfattende efterforskningsarbejde for at fastslå hendes færden omkring tidspunktet, hvor hun er forsvundet. Der indhentes videoovervågning, der foretages afhøringer og der søges med hundepatruljer i Jomfru Ane Gade.

”Ring til os på 114 med det samme,” appellerer vicepolitiinspektør Frank Olsen til offentligheden i pressemeddelelsen - hvori der også fremsendes et overvågningsbillede fra Jomfru Ane Gade af den unge kvinde. Og senere et mere direkte foto.

Billedet viser en smuk, livsglad og sprudlende Mia Skadhauge Stevn.

Mia Skadhauge Stevn. Foto: Privatfoto/Nordjyllands Politi

Alt er i spil

Allerede mandag eftermiddag kl. 15.30 kommer næste pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi. Der er gang i en intensiv søgning efter Mia Skadhauge Stevn, og politiet erkender åbenbart allerede på dette tidspunkt, at denne opgave ikke kan løses uden alle de tip, der kan trækkes ud af offentligheden. Alle ledige kræfter hos politiet er kaldt ind i eftersøgningen. Alt som kan aktiveres, er i gang.

Man har fundet ud af, at Mia Skadhauge Stevns er gået fra et værtshus i Jomfru Ane Gade kl. 06.02 om morgenen. Videoovervågningen viser, at hun er gået fra Jomfru Ane Gade via Ved Stranden og Borgergade i retning mod Vesterbro. På dette tidspunkt er politiet i gang med at indhente alt det videomateriale fra overvågninger, som overhovedet kan fremskaffes.

Og der foretages afhøringer. Mias kæreste, familie og hende, hun har været i byen med bliver afhørt. Alt er i spil.

For den slags tager tid. Men Nordjyllands Politi arbejder under pres. Når en ung kvinde forsvinder sporløst efter en bytur, er risikoen for en forbrydelse til stede. Derfor skal der rykkes her og nu. Derfor tager politiet Mias forsvinden alvorligt.

Mia har været udsat for en forbrydelse

I løbet af mandagen gennemser Nordjyllands Politi det videomateriale, der indtil nu er modtaget fra området ved Vesterbro. Herpå finder de Mia. Klokken 21.57 kommer næste udmelding fra politiet.

En videoovervågning fra en forretning på Vesterbro viser, at Mia ud for Vesterbro 99 ved supermarkedet Netto kl. 06.09 sætter sig ind i en mørk personbil.

Med ét tager forsvindingssagen en endnu alvorligere drejning.

Nu mener Nordjyllands Politi, at Mia har været udsat for en forbrydelse. Og det viser sig at være rigtigt.

Billedet fra overvågningsvideoen af den mørke bil. Foto: Nordjyllands Politi

Den mørke personbil bliver det helt centrale spor i eftersøgningen af Mia. Nordjyllands Politi har en formodning om, at det kan være en pirattaxa. Overvågningen fra det kamera, der først spotter den mørke personbil, er utydeligt. Derfor kan man ikke se nummerpladen.

Politiet sætter derfor alt ind i jagten på den mørke bil. De offentliggør det utydelige billede og griber også til en usædvanlig appel til alle i Aalborg Kommune: Har man videoovervågning i huset, i forretningen eller i bilen, bedes man gemme overvågningen i tidsrummet 06.00-08.00.

Den mørke bil skal findes.

Er nu sikre på en forbrydelse

Nordjyllands Politi arbejder ekstremt intenst og i døgndrift med at finde Mia. Tirsdag 8. februar kl. 12.01 appellerer de igen gennem medierne til offentligheden.

Nu beder politiet om, at man sikrer videomateriale fra tidsrummet 06.00-10.00. Man skal se det igennem og kontakte Nordjyllands Politi, hvis man mener, at noget på videoen giver anledning til bekymring - eller vækker mistanke.

Men også de unge, der har været i byen i Jomfru Ane Gade mellem lørdag og søndag, bliver bedt om at hjælpe: Hvis man har festbilleder fra Gaden eller fra Ved Stranden fra søndag morgen mellem 05 og 06, vil Nordjyllands Politi gerne have dem.

Næste udmelding fra politiet kommer tirsdag kl. 19.59. Mia er endnu ikke fundet, men politiet er nu fuldstændige sikre på, at hun har været udsat for en forbrydelse. I takt med at tiden går, bliver sandsynligheden for at finde hende i live mindre.

På dette tidspunkt har politiet fået flere hundrede henvendelser fra borgere, der har bud på, hvilken bil politiet skal lede efter, og endnu mere videoovervågning fra Aalborg Midtby er blevet set igennem.

Men uden at kunne finde den mørke bil.

Gennembruddet: To sigtes for drab

Onsdag morgen begynder meldingerne fra Nordjyllands Politi at ændre karakter. De appellerer ikke længere til offentligheden. Først på dagen oplyser politiet, at man ikke har brug for yderligere henvendelser vedr. den mørke bil, som har samlet Mia op søndag morgen kl. 06.09.

Vedr. forsvindingssag: Vi har fået nok informationer ind vedrørende det eftersøgte køretøj, som vi arbejder videre med. Tak for jeres hjælp. Efterforskningen i sagen fortsætter. #politidk @nordjyskedk @TV2Nord @P4Nord @btdk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) February 9, 2022

Med udmeldingen om, at man har modtaget nok informationer, er det kun et spørgsmål om tid, før et gennembrud i sagen meldes ud.

Det breakes kl. 13.20.

To 36-årige mænd er blevet anholdt og sigtet for drabet på Mia. Hun er stadig forsvundet, men politiet formoder altså nu, at Mia er død.

Det er videoovervågning, der fører politiet på sporet af de to mænd. Efter en intens efterforskning lykkes det til sidste at finde et billede, der var skarpt nok til, at man kunne se en nummerplade.

Derfor kører politiet onsdag kl. 11.20 ud på mændenes adresser i henholdsvis Østervrå og Flauenskjold.

Så kl. 13.20 er politiet talstærkt tilstede. På begge adresser er teknikerne i gang med minutiøst at undersøge alt.

Østervrå 9. februar 2022. Foto: Henrik Bo

I Østervrå er politiet i gang med at undersøge en velholdt rødstensvilla med sort glaseret tag og masser af udvendig videoovervågning. I Flauenskjold er der sort af teknikere og politifolk. Flere kommer til, mens det gule hus og en tilhørende bygning endevendes.

Flauenskjold 9. februar 2022. Foto: Henrik Louis

På fortovet tæt ved afspærringerne står beboere og pressefolk og følger med. Nogle beboere som forstenede, andre taler med hinanden. I Flauenskjold hviskes der om, at han - en af de sigtede - er en skidt knægt. Og det er han måske. Sikkert er det i hvert fald, at den bil, der samlede Mia op på Vesterbro, holder parkeret ved huset i Flauenskjold.

Mistænkte med en kriminel fortid

De to 36-årige mænd er tætte kammerater, og ifølge flere medier viser dombøger, at de to har mere end blot en venskabelig fortid sammen.

Det er nemlig ikke første gang, at de to mænd er i politiets søgelys.

Den hovedmistænkte i sagen - manden fra Flauenskjold - har flere domme bag sig. Den første sag er fra 2005, hvor han udsatte en dengang 16-årig pige for blufærdighedskrænkelse ved at belure hende og onanere ude foran hendes hjem.

Den sag kom frem, da han i 2010 blev dømt for at have udsat andre for fare ved at have skåret bremsekablerne over på sin eks-svigermors bil året før. De defekte bremser blev dog opdaget i tide, da eks-svigermoren ville køre ud af indkørslen og opdagede, at bremserne ikke virkede.

Nordjyske Stiftstidende, lørdag 13. november 2010.

Den anden mistænkte i Mia-sagen - manden fra Østervrå - blev i 2016 dømt for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Fra 2011 til 2014 havde han filmet kvinder i sit hjem med skjulte kameraer, skriver Ekstra Bladet, som har oplysningen fra en aktindsigt.

Og i 2012 begik de to mistænkte kriminalitet sammen, da de udstyret med falske politiskilte, øresnegle og stavlygter udgav sig for at være politibetjente for at skaffe sig adgang til festteltet ved Dana Cup. Det blev de dømt for året efter.

Nordjyske Stiftstidende, søndag 29. juli 2012.

Mia mangler stadig

Onsdag aften fortsætter undersøgelserne ved de to adresser, og Nordjyllands Politi spærrer endnu et hus af. Det tredje hus ligger i Saltum, og det sker, fordi en af de anholdte har en relation til adressen.

Men det er tydeligvis huset i Flauenskjold, politiet har størst opmærksomhed på. Det er her, en mørk bil står. Det viser sig at være en sort VW Golf. Den og en trailer pakkes ind og fragtes onsdag aften sammen med en hvid firma-kassebil videre til tekniske undersøgelser.

Onsdag 9. februar om aftenen fragtes den mørke bil, der er fundet ved et hus i Flauenskjold, til tekniske undersøgelser. Foto: Bo Lehm

Mia er endnu ikke fundet. Nordjyllands Politi er imidlertid sikre på, at den unge kvinde er dræbt. Derfor sigtes de to 36-årige for drab og skal fremstilles i en grundlovsforhør torsdag kl. 11 ved Retten i Aalborg.

Men Mia mangler stadig.

Grundlovsforhøret uden et drabsoffer

Torsdag 10. februar oplyser Nordjyllands Politi allerede fra morgenstunden, at den 22-årige kvinde eftersøges intensivt. Hun skal findes, og politiet følger en række spor, som omhandler de anholdtes færden.

Mens anklagemyndigheden planlægger grundlovsforhøret kl. 11, arbejder teknikere og politi ved de tre adresser. Det har de gjort hele natten - og de fortsætter.

For Mia skal findes.

Men da grundlovsforhøret begynder, er det uden et fundet drabsoffer.

Retten i Aalborg 10. februar 2022. Foto: Martin Damgård

Klokken 11 bliver de to 36-årige mænd ført ind i nævningesalen ved Retten i Aalborg. De er begge klædt helt i sort, og de kigger sammenbidte på anklager Mette Bendix, mens hun læser sigtelsen op.

De bliver sigtet for i forening at have dræbt Mia Skadhauge Stevn på ukendt vis et sted i Nordjylland.

De nægter sig begge skyldige.

Mere får offentligheden ikke at vide i første omgang. Dørene bliver lukket af hensyn til den videre efterforskning i sagen, og samtidig bliver der også nedlagt navneforbud. Det er altså forbudt at dele oplysninger, der kan identificere de to mistænkte.

I fire timer fremlægger anklageren de beviser, som politiet mener at have, og de to mistænkte forklarer sig bag de lukkede døre under grundlovsforhøret. Kl. 15.20 bliver dørene åbnet igen, da dommeren afsiger kendelse.

Den ene af de 36-årige - ham fra Flauenskjold - bliver varetægtsfængslet i fire uger frem til 10, marts.

Den anden bliver løsladt.

Begrundelsen for kendelsen bliver ikke læst op for åbne døre, så det er stadig uvist, hvorfor retten kun valgte at varetægtsfængsle den ene af de to mistænkte. Et er dog sikkert: beviserne mod den 36-årige mand fra Østervrå er ikke stærke nok til en varetægtsfængsling.

Han er dog stadig sigtet, og anklagemyndigheden kærer løsladelsen, som landsretten skal tage stilling til.

Undersøgelserne giver resultat

Mens grundlovsforhøret finder sted, intensiveres politiets undersøgelser i Østervrå. Det er her, den nu løsladte 36-årige mand bor. Undersøgelserne giver imidlertid ikke umiddelbart noget til bevisbyrden, og ud på eftermiddagen aftager undersøgelserne i både Østervrå og i Saltum, mens de opretholdes i Flauenskjold. Altså hos den mistænkte, som er varetægtsfængslet.

I løbet af formiddagen breder Nordjyllands Politi også undersøgelserne ud til andre steder. Det er nu meget tydeligt, at man er nået langt med at kortlægge mændenes færden.

Undersøgelser på Dronninglund Genbrugsplads. Foto: Bo Lehm

Allerede først på formiddagen er Nordjyllands Politi i gang med tekniske undersøgelser hos Reno Nord i Aalborg. Det er dette selskab, som aftager affald fra Brønderslev Kommune, som Flauenskjold hører ind under.

I løbet af dagen undersøges flere steder i umiddelbar nærhed af Flauenskjold. Dronninglund Genbrugsplads lukkes, mens politiets teknikere undersøger den. Derfor giver det mening, at man også har undersøgt affald hos Reno Nord i Aalborg.

Torsdag 10. februar 2022. Foto: Henrik Bo

Torsdag eftermiddag intensiveres undersøgelserne meget pludseligt ved Sulsted Kirkevej ved Hammer Bakker. Stadig mere politi dirigeres til stedet. På dette tidspunkt er der kun afspærring og et par hjemmeværnsfolk tilbage ved huset i Østervrå, mens der fortsat er tryk på undersøgelserne i Flauenskjold.

Men især Sulsted Kirkevej ved Hammer Bakker har politiets interesse. Da politiet rekvirerer en stor, hvid mandskabsvogn tyder alt på, at her skal foretages undersøgelser, som vil tage tid.

Hammer Bakker torsdag 10. februar. Foto: Martin Damgård

Da der torsdag sidst på eftermiddagen bliver lukket ned for kommunikationen fra efterforskningsledelsen ved Nordjyllands Politi tyder meget på, at undersøgelserne går ind i en afgørende fase.

Bomben springer torsdag kl. 18.31, hvor Nordjyllands Politi indkalder til pressemøde kl. 20.

Mia må være fundet.

Har fundet dele af et menneske

Der er en intens stemning ved pressemødet torsdag aften på politigården i Aalborg. I løbet af den halvanden time siden indbydelsen er tikket ind, har adskillige medier nået at aktivere journalister og fotografer.

Frank Olsen er en meget erfaren efterforskningsleder. Han virker berørt af situationen. Det har været fire intense efterforskningsdage. Og så fortæller han:

"Vi har brugt store kræfter på at kortlægge de anholdtes færden. Og den kortlægning har kastet flere spor af sig. De forskellige spor har vi meget konsekvent fulgt op på i vores bestræbelse på at finde Mia. Vi har blandt andet søgt hos Reno Nord, i Hammer Bakker og flere steder i Dronninglund Storskov. Det har ført til, at vi for kort tid siden i Dronninglund Storskov har fundet dele af et menneske. Det er vores opfattelse, at der er tale om den savnede Mia Skadhauge Stevn".

Politiets efterforskningsleder, vicepolitiinspektør Frank Olsen, på pressemødet torsdag 10. februar 2022. Foto: Claus Søndberg

Hammer Bakker og Dronninglund Storskov er nu de helt centrale fikspunkter i efterforskningen. På pressemødet kommer Frank Olsen med endnu en appel til borgere, der kan have set noget de to steder. Og politiet har nu en klar formodning om, hvornår gerningsmanden eller gerningsmændene har været de to steder.

Helt præcist efterlyser politiet vidner, der har været på Saltum Kirkevej i Hammer Bakker søndag mellem kl. 06.30 og 07.30 - altså blot 20 minutter efter, Mia blev samlet op på Vesterbro i Aalborg. I Hammer Bakker er der fundet spor efter Mia.

Politiet efterlyser også vidner, der har været i Dronninglund Storskov, hvor ligdelene blev fundet, i tidsrummet mandag kl. 21.45 til tirsdag kl. 05.15.

På pressemødet fortæller Frank Olsen også, at der er fundet flere spor på mændenes adresser i Østervrå og Flauenskjold. Vicepolitiinspektøren kan dog ikke sige, om der er fundet spor efter Mia på de to adresser.

Dronninglund Storskov 10. Februar 2022. Foto: Martél Andersen

Det er Mia, der er fundet

Lørdag formiddag bekræfter de retsmedicinske undersøgelser, at det er Mia, der er fundet død i Dronninglund Storskov.

Med drabet på Mia lider ungdommens uskyld et hårdt slag. Et ungt menneske er dødt. En kvinde har mistet livet.

Mias forældres rørende besked på Facebook, da det bekræftes, at deres datter er fundet død i Dronninglund Storskov.

Frank Olsen lægger ikke skjul på, at den efterforskning, han har stået i spidsen for siden søndag 6. februar, har været speciel.

- Det er en usædvanlig grov sag. Helt uden for fatteevne, siger han til Nordjyske.

- Jeg kan ikke mindes, at vi nogensinde har haft en sag om en pige, der i god tro sætter sig ind i en bil for efterfølgende at blive dræbt, siger han.

Politiet mener nu at have et overblik over, hvad der skete med Mia, da hun forsvandt og blev dræbt efter en bytur i Jomfru Ane Gade.

- Vi er ved at have et ret godt overblik over hændelsesforløbet, fra hun blev samlet op på Vesterbro, til hun blev fundet dræbt i Dronninglund Storskov, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi.

Af hensyn til efterforskningen ønsker Frank Olsen ikke at komme nærmere ind på, hvad politiet mener, der er sket med Mia.

Selvom politiet altså er ved at have stykket et hændelsesforløb sammen, så er der stadig en lang efterforskning forude, hvor hændelsesforløbet skal kortlægges ned til mindste detalje - blandt andet en præcis tidslinje og de mistænkes færden.

Livet var kun lige begyndt, da Mia alt for tidligt mistede sit.