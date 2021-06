Har aldrig oplevet det værre: Tre katte døde efter grov mishandling - kun Lizzy overlevede

Et syn, som ingen skal møde, mødte i fredags en forbipasserende på en rasteplads ved Vrå, hvor fire katte var efterladt til at dø i en lufttæt plastikkasse.

En hunkat med tre killinger lå i den bagende sol, og da manden fandt kassen, var den fuldvoksne kat og den ene af de tre killinger allerede død. Formentlig af iltmangel.

Da finderen kunne mærke let liv i de sidste to killinger, ringede han hurtigt til politiet, som hentede kattene og kørte dem til en dyrlæge i Hjørring. De to overlevende katte blev tilset og kørt videre til Dyrenes Beskyttelse hos Nordjyllands Internat og Pension i Hjallerup. Her tog internatleder Karina Fisker imod dem.

- Så snart vi hører, at de to katte er på vej, begynder vi at søge efter plejefamilier, der kan tage sig af to katte i den tilstand. For vi ved, at der kæmpes med at redde dem. Vi ved af erfaring, at killinger, der har ligget i solen længe og har haft iltmangel, kan have taget skade på de indre organer, forklarer hun.

Om det var skade på de indre organer, vides ikke, men den ene af de to killinger klarede den ikke.

Derfor er der nu kun én tilbage, og den lille hunkat bliver kaldt for Lizzy.

Lille Lizzy er den eneste af de fire katte, der overlevede at blive efterladt i en lufttæt plastikkasse.

- Hun har det stadigvæk okay og trives. Vi har heldigvis nogle meget dygtige plejefamilier, der står klar til at hjælpe. Den anden killing var så dehydreret, at vi ikke kunne holde den i live, siger Karina Fisker og fortsætter:

- Nu håber vi bare på, at Lizzy klarer den. Hun er hos en meget erfaren plejefamilie, som har andre katte på samme alder. Det gør, at hun vokser op med jævnaldrende katte og derfor får den rigtige adfærd.

Det er virkelig dyremishandling på groveste niveau. Det må vi sige. De katte har ikke haft en jordisk chance for noget som helst. Karina Fisker, internatleder, Dyrenes Beskyttelse

Lizzy bliver observeret ofte og skal spise hver tredje time med sutteflaske, så der sørges for, at hun både får føde og væske i sig.

Desværre ikke første gang

Det er ikke første gang, at Karina Fisker og Nordjyllands Internat og Pension modtager katte, der er blevet efterladt, men det er absolut den værste gang.

Karina Fisker har én gang tidligere prøvet at få katte ind, som har været i en plastikkasse, men der var kassen højere og der var lavet lufthuller. Denne gang var det en lav kasse uden lufthuller.

- Det er virkelig dyremishandling på groveste niveau. Det må vi sige. De katte har ikke haft en jordisk chance for noget som helst.

Også menneskene, der arbejder med dyr, kan blive påvirket, når sådanne sager kommer frem.

Det skete også i dette tilfælde.

- Lige den her ramte os faktisk en del, fordi det er en ting at sætte dyr ud i naturen i en papkasse med plads og luft, men når de kommer i en så lav plastikkasse, hvor mor har ligget og nærmest været fikseret og langsomt er død af iltmangel, bliver det en af de dage, hvor man synes, man kæmper en ulige kamp.

- Det gør noget ved os, men vi er heldigvis gode som team til at snakke om det, inden vi går hjem, så vi får det rystet af os. Men det er bare ikke sjovt at modtage sådan en kat. Man får lyst til at sige nogle grimme gloser om sådan nogle mennesker.

Kassen, som de fire katte blev efterladt, var lufttæt og ikke særlig høj.

Dyrenes Beskyttelse har anmeldt hændelsen for grov dyremishandling. Men Karina Fisker fortæller, at det er utrolig sjældent, at den skyldige findes.

- For de skriver jo ikke afsender på kassen.

Rasende reaktioner

Nordjyllands Internat og Pension har efterfølgende delt et opslag på de sociale medier, hvor historien om det makabre fund og Lizzys overlevelse bliver fortalt.

Her skriver internatet, at selvom opslaget kan virke stødende og barskt, bliver de nødt til at dele det med dem, der følger siden.

Det har fået mange til tasterne.

- Svinger mellem at være ked af det, vred og meget vred. Som de har lidt, de stakkels misser. Håber inderligt det lykkes at holde liv i Lizzy, skriver en.

- Ej puha, hvordan kan folk være så onde, de har virkelig lidt en smertefuld død. Jeg kan simpelthen ikke forstå, man kan være så koldhjertet. Stakkels missemor og killinger. Håber for jer, at i kan holde liv i lille Lizzy, så hun endelig kan mærke kærligheden ved nogen, som faktisk vil give hende den, skriver en anden.

Tirsdag aften har opslaget fået over 400 kommentarer og er blevet delt næsten lige så mange gange.

Sådan skal du gøre, hvis du vil af med dit dyr

Hvert år bliver mange katte og andre dyr efterladt i naturen. Nogle bliver stillet i kasser, mens andre bare bliver lukket ud.

Men den går ikke, for hvis et dyr først har været i fangenskab, er dets adfærd ændret så meget, at det ikke længere kan klare sig selv i naturen.

Er man som dyreejer i en situation, hvor man ikke længere vil have sit dyr,

- Det er altid et bedre alternativ at tage dialog og snak med os om, hvad der er af muligheder. Det er ikke altid, vi har plads og kan tage dyret ind, men vi kan tage en snak om alternativerne, og hvordan de kan klare sig, til vi har plads. Og så må jeg bare sige, at når man ejer dyr, må man tage det ansvar, der følger med. Som katteejer er det at få steriliseret, vaccineret og mærket dyret, så man ikke lige pludselig står med et uønsket kuld killinger.

Karina Fisker håber også at få ændret lovgivningen om katte, så den fremover minder mere om hundeloven.