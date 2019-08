Følg med løbende her: Løkke trækker sig som V-formand

DANMARK: Lars Løkke Rasmussen trækker sig som formand for Venstre. Det skriver han på Twitter, hvor han takker for mange gode år.

Beslutningen er taget efter et hovedbestyrelsesmøde på hotellet Comwell Kellers Park i Brejning lidt uden for Vejle.

Hidtil har Løkke gentagne gange slået fast, at han agtede at genopstille som formand for Venstre. Det på trods af længere tids palaver i Venstre, hvor flere har udtrykt kritik af formandskabet - Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

Lars Løkke Rasmussens politiske karriere Navn: Lars Løkke Rasmussen Alder: 55 år, født 15. maj 1964 i Vejle. Søn af: Jeppe og Lise Løkke Rasmussen. Uddannelse: Folkeskolens afgangsprøve fra Græsted Skole 1980. Samfundsfaglig-matematisk student fra Helsinge Gymnasium 1983. Cand.jur. fra Københavns Universitet 1992. Erhvervskarriere: Selvstændig konsulentvirksomhed 1990-1995. Politisk karriere: Formand for Venstres Ungdom (VU) 1986-1989. Medlem af byrådet i Græsted-Gilleleje Kommune 1986-1997. Medlem af Folketinget siden 1994. Amtsborgmester i Frederiksborg Amt 1998-2001. Næstformand for Venstre 1998-2009. Indenrigs- og sundhedsminister 2001-2007. Finansminister 2007-2009. Formand for Venstre siden 2009. Statsminister 5. april 2009 til 3. oktober 2011. Statsminister 28. juni 2015 - 2019. Bestyrelsesformand for Global Green Growth Institute, GGGI, maj 2012 - efteråret 2014. Bestyrelsesformand for Løkkefonden. Privat: Gift med Sólrun Løkke Jákupsdóttir. Far til tre børn. Vis mere mindre expand_more expand_less

På Facebook skriver eks-statsministeren følgende:

"Vigtigt at holde fast i sin selvrespekt. Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt, i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt. Tak for mange gode år."

Også næstformand Kristian Jensen har trukket sig som næstformand har han meddelt sin hovedbestyrelse, som har fået at vide, at næstformanden trækker sig på det kommende landsmøde.

I foråret mistede Lars Løkke Rasmussen statsministerposten, da rød blok fik flertal.

Inden da havde Lars Løkke åbnet for en SV-regering, hvilket blev modtaget på forskellig vis i Venstre.

Tidligere i august sagde Kristian Jensen blandt andet til Berlingske, at Venstre burde droppe tanken om en SV-regering.

Det skabte tumult i Venstre, hvor Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen udtalte, at Kristian Jensen burde gå af som næstformand.

Senere meldte flere og flere fra Venstres bagland sig på banen med kritik af formandskabet i Venstre.

Fredag skrev Venstre-veteranen Bertel Haarder på Facebook, at han mener, at et formandsskifte kan bringe "afklaring og fred" i partiet.

Og lørdag står det altså klart, at Venstre skal have et nyt formandskab, efter at både Lars Løkke og Kristian Jensen har trukket sig fra deres poster.