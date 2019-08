Løkke bekræfter: Jeg trækker mig som V-formand

DANMARK: Lars Løkke Rasmussen trækker sig som formand for Venstre. Det skriver han på Twitter, hvor han takker for mange gode år.

På Facebok skriver eks-statsministeren følgende:

"Vigtigt at holde fast i sin selvrespekt. Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt, i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt. Tak for mange gode år."

