Løkke om Mette Frederiksens opslag: Ulækkert

Kort efter, at hun havde stået i Statsministeriet og meddelt nedlukningen af det meste af Nordjylland dukkede der et opslag op på Mette Frederiksens sider på Facebook og Instagram.

Her opfordrede hun - eller nok nærmere den medarbejder, der styrer statsministerens sociale medier - til at bakke op om Nordjylland. Med til opslaget var et billede af en vindblæst Mette Frederiksen ved – må man gå ud fra – en nordjysk strand.

- Hvis du har lyst til at vise Nordjylland, at hele Danmark bakker dem op, så kan du like eller dele opslaget her, sluttede opslaget, og der gik ikke lang tid før der var ballade om det.

For spørgsmålet er, om formålet er at vise støtte til Nordjylland eller om det handler om, at statsministeren får et populært opslag, der når ud til endnu flere danskere.

- De stakkels nordjyder lukkes inde og isoleres helt ned på kommunalt niveau. Borgere mister deres livsværk og så optræder statsministeren poppet og plat i jagten på likes. Situationen kalder på dyb alvor og respekt for nordjydernes trængsler. Det her er altså for plat, Mette Frederiksen, skriver Dansk Folkepartis Peter Skaarup i en kommentar, mens hans partifælle, Morten Messerschmidt, skriver FØJ! på Twitter.

- Er det Nordjylland eller dit reach, man hjælper ved at like dit billede, spørger de Konservatives Rasmus Jarlov på hendes opslag.

Også folk fra radikale, konservative og Venstre er stærkt kritiske. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen bruger kun et ord til at udtrykke sin holdning: Ulækkert.

Noget kunne dog tyde på, at det langt fra er alle, der er kritiske. Fredag formiddag havde opslaget på Facebook fået over 30.000 likes og 645 vrede smileyer.