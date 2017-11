Nordjysk lottovinder har meldt sig: Overvældet over 148 mio. kr.

NORDJYLLAND: Danmarks næststørste lottogevinst nogensinde - 148 millioner kr. - er gået til en Lotto-spiller i Hjørring Kommune.

- Vinderen har meldt sig. Vedkommende var overvældet og glad, fortæller pressetalskvinde Camilla Cornelius fra Danske Spil til NORDJYSKE lørdag formiddag.

Vinderen af det svimlende beløb - 148.183.435 kr. - ønsker ikke at stå frem.

Kupon købt i Skallerup

Den enorme gevinst er vundet i Eurojackpot på en kupon købt hos Spar på Nordre Klitvej i Skallerup.

Det er den næststørste lottogevinst hidtil herhjemme.

Den største gevinst var på 315 mio. kr. og blev vundet i 2015 af en person, der havde købt en kupon i Helsingør.

Kan være et chok

Selv om den nye nordjyske Lotto-mangemillionær er overvældet og glad, kan så stor en gevinst faktisk være noget af et chok.

- Folk skal lige komme sig over det, når de har vundet. Det tager typisk et par dage at finde ud af, hvad man nu vil, fortæller Camilla Cornelius fra Danske Spil.

Vinderne af de helt store millionbeløb tilbydes rådgivning af Danske Spil.