Lokummet brænder: Politi og brandfolk rykkede ud til brand på toilet ved busstation

FARSØ:Det var en lille, men alvorlig brand, både brandvæsen og politi rykkede ud til på Farsø Busterminal mandag eftermiddag på Stationsvej. Det var så at sige "ild i 500 billetter til endestationen", som er et gammelt udtryk for en toiletpapirrulle.

Anmeldelsen, som politiet modtog klokken 14.12, lød på ild i en rulle toiletpapir på terminalens toilet. Da politiet nåede frem, havde brandvæsnet slukket ilden, og rullen lå udbrændt under håndvasken.

Ingen kom til skade under banden, og den nåede heller ikke at sprede sig til andet end selve toiletpapirrullen. Alligevel er det ikke en hændelse, som politiet ser let på.

- Det er ikke noget, der spreder sig eller medfører skade, men det kunne det potentielt. Det er en alvorlig sag at sætte ild til noget, uanset hvad det er, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen.

- Vi har skrevet den som en forsætlig brandstiftelse, og det er også noget, vi vil følge op på rent efterforskningsmæssigt, om der er noget videoovervågning eller andet på stedet, siger han.

Ifølge de oplysninger, vagtchefen har fået, ved politiet endnu ikke, hvem der står bag brandstiftelsen, men de efterforsker fortsat sagen.

- Det er klart, at når det er en forsætlig brandstiftelse, begynder vi også at efterforske i den, understreger Jesper Sørensen.