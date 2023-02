Lufthavn havde problemer med hjemmeside: Muligt hackerangreb

NORDJYLLAND:Flere lufthavne i Danmark, deriblandt Aalborg Lufthavn, oplevede tidligt onsdag morgen problemer med deres hjemmeside, som flere brugere havde problemer med at tilgå.

- Det er rigtigt, at vi har oplevet problemer, men vi er oppe at køre igen, siger Martin Svendsen, salgs- og marketingdirektør i Aalborg Lufthavn.

Han kender ikke årsagen til nedbruddet, som lufthavnen nu er i færd med at undersøge årsagen til.

Aalborg Lufthavn er ikke ene om at opleve uregelmæssigheder onsdag.

Københavns Lufthavn har fortsat problemer med deres side, ligesom Midtjyllands Lufthavn og Roskilde Lufthavns hjemmesider onsdag formiddag er umulige at komme ind på.

En mulig årsag kan dog være hackerangreb udefra.

På det sociale medie Telegram har en profil med navn Anonymous Sudan onsdag lagt et billede op af en flyver, der er ved at styrte over en ørken.

Under billedet står der:

- Infrastrukturen i de danske lufthavne er blevet lagt ned på grund af koranafbrændinger.

Billedet og teksten er efterfulgt af en lang række links til hjemmesiderne på en række danske lufthavne:

Københavns Lufthavn, Aalborg Lufthavn, Vesthimmerland Lufthavn, Esbjerg Lufthavn, Herning Lufthavn, Midtjyllands Lufthavn, Hans Christian Andersen Lufthavn, Billund Lufthavn, Sønderborg Lufthavn, Vojens Lufthavn, Aarhus Lufthavn, Vamdrup Lufthavn og Stauning Vestjylland Lufthavn.

På et billede lagt op tirsdag på samme profil, ses en hætteklædt skikkelse foran nogle pyramider. Under billedet står der:

- Nå, det uheldige land, vi vil angribe i morgen er: Danmark. På grund af koranafbrændinger.

- Vi undskylder over for de uskyldige borgere i Danmark for det, der vil ske i morgen. Vi håber, I vil være tålmodige, står der.

Samme navn optrådte, da den svenske pendant til DR, SVT, blev hacket 14. februar. Her skrev Anonymous Sudan også, at det var koranafbrændinger, der var årsag til angrebet.