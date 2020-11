Luftkrigen på ruten Aalborg-København er ikke afblæst: Selskab gør overraskende comeback

NORDJYLLAND:Først meddelte Norwegian, at de lukkede alle ruter udenfor Norge. Så fortsatte selskabet alligevel på ruten mellem Aalborg og København, men i sidste uge valgte man så alligevel at lukke alle ruter i Danmark.

Fredag oplyser selskabet så, at de godt nok har valgt at lukke alle ruter udenfor Norge - på nær ruterne København-Oslo og København-Aalborg.

- Ruten mellem København og Aalborg er vigtig for Norwegian, fordi den er vigtig for vores kunder. Da vi kom tilbage på ruten igen efter corona-nedlukningen i foråret, fik vi rigtigt mange positive tilbagemeldinger. Det er meget opløftende i en svær tid for luftfartsbranchen, og vi tilpasser løbende vores program til efterspørgslen og rejserestriktionerne. Derfor er jeg glad for, at vi kan opretholde vores trafik mellem København og Aalborg, siger Magnus Thome Maursund, der er Senior Vice President Short Haul i Norwegian, i en pressemeddelelse.

Tidligere havde Norwegian fire daglige afgange fra Aalborg til København - og fire afgange den anden vej. Fremover bliver der tre daglige afgange, og tre afgange i weekenderne.

Norwegian genoptager flyvningerne mellem Aalborg og København på mandag - 23. oktober - hvor selskabet også genoptager ruten mellem København og Oslo.

De to ruter vil fremover være de eneste udenfor Norge.

Da Norwegian i sidste uge meddelte, at de stoppede flyvningerne på ruten mellem Aalborg og København, fik det DAT til at opjustere antallet af afgange, ligesom direktør Jesper Rungholm udtalte, at man var klar til at have flere afgange eller sætte større fly ind, hvis det skulle blive nødvendigt.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra DAT til meddelelsen om, at Norwegian fortsat vil flyve på ruten mellem Aalborg og København.

Mens DAT flyver med ATR-fly propelfly, vil Norwegian flyve med Boeing 737-jetfly.