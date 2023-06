Lukas med stort nærvær - men hvad skal han nå?

KONCERT

Lukas Graham

Ingen skriver sange som Lukas Graham.

Og ingen synger dem som ham. Med en knivskarp stemme - og et konstant nærvær. Tværs hen over en stribe yderst personlige sange, som aldrig bliver for private. Og som behændigt undgår det drivende sentimentale - for i stedet at give udtryk for en meget høj grad af taknemmelighed.

Live går det for alvor op for én, hvor bredt Lukas Graham egentlig spænder.

Og han ved det vist også godt selv.

Lukas Graham kommer virkelig godt omkring - men han har tydeligvis også meget, han skal nå. Foto: Torben Hansen

- Nå, det må være død og ødelæggelse nok for denne gang, bemærker han tørt efter "Better Than Yourself", inspireret af nogle af de gamle venner, der har siddet i spjældet (nogle af dem sidder der åbenbart igen, andre er døde...).

Resten af aftenen derefter er meget sigende sat af til "det, vi kalder festen".

Det viser sig at være den ene fællessangs-fuldtræffer efter den anden. For at kulminere i andet og sidste ekstranummer, som han sikkert aldrig nogensinde får liv at slippe igen, "7 Years".

Uanset indhold og udtryk har Lukas Graham nærværet med. Og overskud til at give plads til musikerne. Typisk med én solo hver på skift i flere numre.

Hvis Lukas Graham skal arbejde med noget, er det at gå bare en anelse ned i tempo. Lidt færre numre - med lidt bedre tid til at kæle endnu mere for detaljerne.

Mon mange gik fra koncerten uden at høre en del personlige favoritter? "Drunk in the Morning", "Happy Home", "Mama Said" og den rørende "You're Not Here". Foto: Torben Hansen

Langt de færreste vader i så mange ørehængere. Men der må godt være lidt flere, der mere markant skiller sig ud fra indspilningerne. Her lyder det lidt, som om han har noget bestemt - og nogle bestemte - han skal nå.

En god oplevelse. Så skidt med - eller næsten skidt med - at man kan bruge den første halve time på at finde et sted at stå, hvor der ikke står nogen og snakker højlydt, som om Lukas Graham mest af alt er hygge-baggrundsstøj til en halv- eller helfugtig grillfest.

Ove Nørhave

on@dnmh.dk

Stemningen blandt publikum på et tætpakket plads foran Store Scene fejlede ikke noget. Foto: Torben Hansen

Lukas Graham på Store Scene på Nibe Festival onsdag aften.