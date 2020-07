Lykkes det i dag? Sådan skal strandet bomtrawler trækkes fri

NØRRE LYNGBY: Mandag vil man gøre endnu et forsøg på at trække den strandede bomtrawler ned Nr. Lyngby fri.

Det fortæller den vagthavende officer hos Forsvarets Operationscenter, Martin Nymann.

Mandag formiddag er et skib ved at grave en rende ind til den strandede trawler, så de to skibe, der skal trække det fri, kan komme tættere på. Når renden er gravet, skal et mindre skib sejle ind for for at undersøge om renden er dyb og bred nok, siger han.

Ifølge Forsvarets Operationscenter vil det forberedende arbejde tage "nogle timer".

- Men vi forventer, at skibet bliver trukket fri mandag, siger Martin Nymann.

Den hollandske trawler der er stødt på grund nord for Løkken forsøges trækkes fri mandag. Det har trukket en del interesserede mennesker til stranden.

Arbejdet med at trække den strandede trawler fri, varetages af de hollandske fiskere og forsikringsselskabet, men de holder Forsvarets Operationscenter orienteret om arbejdet.

Når den hollandske trawler, der har været strandet i en uge nord for Løkken, er fri, regner man med, at den bliver slæbt til havnen i Hirtshals, hvor den blandt andet skal undersøges for skader.

