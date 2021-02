Lyntest: Falck på banen igen - med endnu større opgave

NORDJYLLAND:Efter søndagens bratte brud med SOS International som operatør af lyntest for covid-19 i fire danske regioner - deriblandt Nordjylland - er opgaven tilbage i hænderne på Falck, som havde ansvaret for det i Nordjylland frem til det tabte udbud i slutningen af januar.

Og opgaven bliver endnu større denne gang.

I forhold til den seneste aftale om lyntestning af nordjyderne, skal Falck nu også være til stede i Aalborg Lufthavn og færgehavnene i Hirtshals og Frederikshavn.

Det er resultatet af, at Danmark fra 7. februar indførte krav om test og efterfølgende isolation i 10 dage ved indrejse i Danmark for at begrænse introduktion og spredning af mere smitsomme virusvarianter.

De regler gælder foreløbig indtil 28. februar.

Kjeld Brogaard, regionsdirektør i Falck, siger til NORDJYSKE, at virksomheden er i fuld gang med at genansætte meget af det personale, der blev afskediget med udgangen af januar, da opgaven blev overdraget til SOS International.

Afsløringer har siden vist elendig hygiejne og sikkerhed på de testcentre, SOS International har haft ansvar for, og derfor blev de fyret på gråt papir søndag.

- Det er lidt frem og tilbage, men det skal nok gå. Vi skal bruge cirka 150 personer, oplyser Kjeld Nørgaard og tilføjer, at Falck er forpligtet til at oprette faste testcentre i Aalborg, Hjørring, Hobro og Thisted.

I Aalborg er der lavet aftale med Gigantium om et testcenter der, og det samme er tilfældet med Park Vendia i Hjørring. Begge steder havde Falck testcentre, før opgaven overgik til SOS International.

- Det er så nyt endnu, men vi er ved at få styr på Thisted og Hobro også, konstaterer Kjeld Brogaard.

Han kan endnu ikke sige præcist, hvornår Falck slår dørene op til sine testcentre.

- Men vi er godt i gang med at få det hele op at stå. Det har vi prøvet før på kort tid, så det lykkes vi også med igen. Vi har ikke talt med SOS International endnu, men vi skal lave en overdragelse, så vi undgår, at der er dage, hvor der ikke bliver testet, så det bliver en løbende proces hen over ugen, siger Kjeld Brogaard.

Han slår også fast, at der bliver et markant fokus på at komme rundt i regionen med mobile tilbud om lyntest.

- Vi skal ud til institutioner og virksomheder og lave screeninger, hvor smitten er størst, siger han.