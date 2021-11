Lyntest for coronavirus er på vej tilbage - se hvor du kan blive testet

NORDJYLLAND:Efteråret har sneget sig ind på os, lige om lidt kommer vinteren væltende - og med den også stigende smittetal med ny coronavirus Sars-CoV-2 - i det følgende bare kaldt coronavirus. Så måske skal du testes for virusset, og hvor er det nu lige, du kan blive det?

I den forbindelse bliver de ellers nedlagte lynteststeder i et eller andet omfang genåbnet; det vender vil tilbage til.

Udgangspunktet er, at der skal være mindst et teststed i hver kommune, men i nogle kommuner, hvor afstandene er stor, er der flere. Det er aktuelt Frederikshavn, Brønderslev, Thisted og Mariagerfjord kommuner.

Du kan klikke din kommune ud nedenfor for at se, hvor og hvornår du kan blive testet. Her kan du også se, om du kan bestille tid. Alle teststeder giver mulighed for, at du bare kan møde op, men ved nogle teststader kan der bestilles tid - og borgere med en bestilt tid kommer ind til tiden, også selv om der er kø på stedet.

Oplysninger om steder og tider for de enkelte kommuner er gældende pr. 2. november ved middagstid.

Nye testcentre - både lyntest og pcr

Regeringen besluttede for omkring tre uger siden at lukke alle lyntest-stederne i Danmark, men efter smittestigning er de nu på vej tilbage. I Region Nordjylland har Falck allerede åbnet for lyntest ved Aalborg Lufthavn, mens lyntests igen bliver tilgængelige i Hobro, Thisted og Frederikshavn fra onsdag 3. november. I løbet af den kommende uge vil der også åbne et hurtigtestcenter i Hjørring samt i Aalborg.

Der bliver også åbnet flere PCR-testcentre, der slår dørene op mandag 8. november. De kommer til at ligge i Aalborg, Hirtshals, Fjerritslev, Pandrup, Løgstør og Sæby. Yderligere hurtigtestcentre kommer til i løbet af den kommende tid, så der i udgangspunktet vil være mindst et sted til hurtigtest i hver af regionens kommuner.

I alt åbner der i de kommende dage 12 nye teststeder, så der i Region Nordjylland vil være 28 steder, der tilbyder test for coronavirus. Samtidig vil man stramme op på kravene til tidsbestilling i mange af de nuværende testcentre.

De præcis steder og åbningstider for de nye testcentre kommer løbende til at blive offentliggjort på Region Nordjyllands side for coronatest.

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Skippergade 23 ved siden af Politigården Mandag-tirsdag kl. 9.00-17.00 Onsdag kl. 13.30-17.00 Torsdag-fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 9.00-12.00 Søndag kl. 9.00-17.00 Region Nordjylland anbefaler, at du bestiller tid for at undgå kødannelse. Skagen Skagen Rådhus, Sct. Laurentii Vej 87 Onsdag kl. 9.00-12.00 Lørdag kl. 13.30-17.00 Region Nordjylland anbefaler, at du bestiller tid for at undgå kødannelse. VIS MERE

Hjørring Kommune Hjørring Aage Holmsvej 28 Hverdage kl. 7.45-17.00 Weekend kl. 9.00-17.00 Region Nordjylland anbefaler, at du bestiller tid for at undgå kødannelse. VIS MERE

Brønderslev Kommune Brønderslev Brønderslev Hallerne, Knudsgade 15 Tirsdag kl. 9-12 (lukket d. 16/11) Torsdag kl. 9-12 Fredag kl. 13.30-17 (lukket d. 3/12) Lørdag kl. 9-12 Søndag kl. 9-17 Region Nordjylland anbefaler, at du bestiller tid for at undgå kødannelse. Dronninglund Nørregade 1 Mandag kl. 14-17 Onsdag kl. 14-17 I Dronninglund kan der ikke bestilles tid, man skal bare møde op. VIS MERE

Jammerbugt Kommune Brovst Jammerbugt Sundhedscenter, Sygehusvej 6 Mandag kl. 9.00-12.00 Tirsdag kl. 13.30-17.00 Onsdag kl. 9.00-12.00 Torsdag kl. 13.30-17.00 Fredag kl. 9.00-12.00 Lørdag kl. 13.30-17.00 Søndag kl. 9.00-17.00 I Brovst kan der ikke bestilles tid, man skal bare møde op. VIS MERE

Aalborg Kommune Aalborg Aalborg Universitetshospital Syd, P0, Mølleparkvej 4 Mandag-torsdag kl. 7.15-22.00 Fredag-lørdag kl. 7.15-18.00 Søndag kl. 7.15-22.00 Region Nordjylland anbefaler, at du bestiller tid for at undgå kødannelse. Aalborg Lufthavn, hurtigtest Alle dage fra kl. 8.00-0.00 VIS MERE

Læsø Kommune Byrum Jobcentrets lokaler, Byrum Hovedgade 56 Tirsdage kl. 10.00-14.00 Torsdage kl. 10.00-14.00 På Læsø kan der ikke bestilles tid, man skal bare møde op. VIS MERE

Thisted Kommune Thisted Aalborg Universitetshospital Thisted, Det Hvide Hus, Højtoftevej 2 Alle ugens dage kl. 9.00-17.00 Region Nordjylland anbefaler, at du bestiller tid for at undgå kødannelse. Hurup Jernbanegade 4 Onsdag kl. 9.00-17.00 I Hurup kan der ikke bestilles tid, man skal bare møde op. VIS MERE

Morsø Kommune Nykøbing Mors Sundhedshuset, Strandparken 48 Alle ugens dage kl. 9.00-17.00 I Nykøbing kan der ikke bestilles tid, man skal bare møde op. VIS MERE

Vesthimmerland Kommune Farsø Farsø Rådhuscenter, Th. Eriksensvej Tirsdag d. 2. november kl. 9-17 I Farsø kan der ikke bestilles tid, man skal bare møde op. Aars Vestre Boulevard 29B Mandag kl. 13.30-17.00 Tirsdag kl. 9.00-12.00 Onsdag kl. 13.30-17.00 Torsdag kl. 9.00-12.00 Fredag kl. 13.30-17.00 Lørdag kl. 9.00-12.00 Søndag kl. 9.00-17.00 Region Nordjylland anbefaler, at du bestiller tid for at undgå kødannelse. VIS MERE

Rebild Kommune Støvring Arena Himmerland, Brunagervej 1 Alle ugens dage kl. 9.00-17.00 I Farsø kan der ikke bestilles tid, man skal bare møde op. VIS MERE