Lyntest har taget fire timer - juleaftensdag forventes korte køer

NORDJYLLAND:Selvom det kun tager 15 minutter at få svar på lyntesten for covid-19 i Falcks testcenter i Gigantium, har man de seneste dage skulle væbne sig med god tålmodighed.

Køen af nordjyder, der ville sikre sig en negativ test før juleaften har været lang, og natten til torsdag var der omkring fire timers ventetid, hvor cirka halvdelen af tiden var ude i den frostklare decembernat.

- Vi har haft to dage, hvor presset har været ekstremt højt. Vi har jo ikke haft tidsbestilling, og det har gjort det lidt vanskeligt at styre, hvornår der er kommet mange mennesker. Vi har opfodret folk til at komme i ydertimerne af døgnet, men der har vi også oplevet, at interessen for at blive testet har været så høj, at der har været lang ventetid, siger regionsdirektør i Falck, Kjeld Brogaard.

Natten til torsdag var der cirka fire timers ventetid for at komme frem til at blive testet i Gigantium. Halvdelen af ventetiden var udendørs. Foto: Karin Trine Pedersen

Han oplyser, at der onsdag blev testet knap 5000 på Falcks fem centre i Hobro, Thisted, Hjørring, Nørresundby og ved Gigantium i Aalborg.

Alene i Gigantium blev der testet knap 1800.

Døgnåbent frem til nytårsaften

Kjeld Brogaard forventer dog, at det værste pres nu er overstået og juleaftensdag kommer til at forløbe mere roligt.

- Her en lille time før middag er der cirka 15 minutters ventetid, og det er faktisk vores forventning, at det er billedet resten af dagen indtil vi lukker klokken 14. Vi regner med, at dem, der havde behov for en test for juleaften har klaret det de seneste par dage, siger han.

Falcks fem testcentre i Nordjylland lukker torsdag klokken 14.00 og åbner så igen fredag klokken 9.00.

Fra fredag - juledag - og frem til 31. december klokken 14, holder testcentret i Gigantium igen døgnåbent.