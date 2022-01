Lyskryds ude af drift: Politi bestormet af henvendelser

NORDJYLLAND:De mange strømsvigt over det meste af Nordjylland fik hele mandag morgen og formiddag lyskryds overalt i landsdelen til at gå i sort. Men ifølge Nordjyllands Politi har det ikke ført til færdselsuheld i politikredsen.

- Vi har ikke fået kendskab til et eneste uheld som følge af, at signalanlæggene i lyskrydsene ikke har virket. Til gengæld har vi oplevet et hav af henvendelser fra folk om, at signalanlæggene ved rigtig mange lyskryds har været ude af drift og fortsat er det her til formiddag, fortæller vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

Han roser de nordjyske bilister for - trods myldretid - at udvise den fornødne tålmodighed og forsigtighed i forbindelse med morgentrafikken.

Det er nu op til driftvagterne i de nordjyske kommuner at få startet signalanlæggene i lyskrydsene op igen.

Nogle kan genstartes centralt, men rigtig mange skal genstartes manuelt, og det betyder, at de entreprenører, som kommunerne har ansat til opgaven med at sikre at anlæggene virker, skal ud i hver enkelt kryds og starte det op.

- Vi opfordrer folk til at køre forsigtigt, når de nærmer sig lyskryds, hvor signalanlæggene ikke virker, siger Mads Hessellund.

Han oplyser i øvrigt, at hvis der ikke er skiltning med andet, så er det højrevigepligten, der gælder i de "sorte" kryds. Enkelte kryds har dog skiltning med for eksempel ubetinget vigepligt, og her er det naturligvis skiltningen, der afgør, hvad der gælder.

Vagtchefen oplyser, at der ikke har været meldinger om udfald på jernbaneoverskæringer, hvor der er bom, som skal hæves og sænkes, når der kører tog forbi.