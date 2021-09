Mål om 90 procent vaccinerede: - Det bliver meget svært at nå

NORDJYLLAND:Der skal vaccineres cirka tusinde nordjyder hver dag resten af måneden, hvis landsdelen skal opfylde sin del af regeringens ambitionen for tilslutning til covid-19-vaccination.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har et erklæret mål om, at 90 procent af de inviterede borgere skal have fået deres første stik inden 1. oktober. Hvis Nordjylland skal opfylde den ambition skal flere end 10.000 nordjyder have 1. stik i løbet af de kommende to uger.

- Det bliver meget svært at nå, erkender chefkonsulent Anders Cinicola, Sundhedsplanlægningen, Region Nordjylland.

- Med det antal, der lige nu vaccineres dagligt, ser det ikke ud til at vi når i mål med at vaccinere 90 procent af de inviterede, konkluderer han.

Tidligere har man mange dage været langt over 1000 vaccinerede, men tempoet er faldet kraftigt den seneste tid, og det gælder over hele landet. Fra lørdag middag til søndag middag fik f.eks. kun 238 nordjyder deres første stik, og 240 påbegyndte vaccination fra søndag til mandag. Med det tempo når Nordjylland ikke i hus med 90 procent.

Men det ser bestemt ikke bedre ud i de andre landsdele, og Nordjylland er fortsat førende på landsplan, hvad angår vaccinetilslutning. 88 procent af de inviterede nordjyder har påbegyndt vaccination og 85 procent er færdigvaccineret.

Ud af de 530.000 nordjyder over 12 år der er inviteret til vaccination, har cirka 65.000 endnu ikke fået første stik.

Frit vaccine-valg

For at sætte skub i vaccinationerne meddelte Region Nordjylland mandag, at det nu er muligt, at blive vaccineret med en anden vaccine, end den man er inviteret til i vaccinebrevet - enten Moderna og Pfizer.

Tilbuddet er relevant for borgere, som endnu ikke har modtaget 1. stik i vaccinationsprogrammet.

De kan nu - uden tidsbestilling - møde op i et af regionens faste vaccinationscentre og bede om en anden vaccinetype, end den de blev tilbudt i invitationen. På alle faste steder kan man frit vælge mellem Pfizer og Moderna.

- Det er muligt, fordi vi nu har rigeligt af begge vacciner til rådighed, siger chefkonsulent Anders Cinicola.

- Vi oplever i Region Nordjylland, at der ikke mange borgere, som ønsker en anden vaccine end den, de er tildelt, men nu har vi mulighed for at tilbyde frit valg, og hvis det kan være med til, at endnu flere nordjyder slutter op om vaccinationsprogrammet, er det kun en fordel, siger han.

Udover de faste vaccinationssteder er der også mobile teams i denne uge - se hvor og hvornår:

Her kommer vaccinebussen i denne uge Region Nordjylland fortsætter i denne uge indsatsen med mobile vaccinationsteams, der kører rundt i regionen og tilbyder borgerne vaccination. Skal du have dit 2. eller 3. stik, kan du også benytte dig af de udkørende vaccinationsteams. Husk i så fald at tjekke, hvilken vaccine der tilbydes det pågældende sted, da du skal have den samme vaccine hver gang. På regionens hjemmeside kan man se, hvor og hvornår der vaccineres med henholdsvis Moderna og Pfizer De udkørende teams har i denne uge følgende stoppesteder i Nordjylland: Onsdag 22. september kl. 8.30-11.30: TechCollege, Øster Uttrupvej Vej 1, Aalborg Onsdag 22. september kl. 13-16: Aalborg Handelsskole, Strandvejen 25, Aalborg Torsdag 23. september kl. 8.30-10.45: EUC Nord, Hånbækvej 50, Frederikshavn Torsdag 23. september kl. 12.15-15.30: Hjørring Gymnasium, Skolevangen 25, Hjørring Lørdag 25. september kl. 14-17: Multihuset, Skelagervej 199, Aalborg Søndag 26. september kl. 14-17: Mosegårdsvej 14, Skagen I perioden 27. august til 15. september er i alt 503 borgere vaccineret ved udkørende pop-up vaccination på uddannelsesinstitutioner og andre steder i regionen VIS MERE

En af årsagerne til at vaccineprocenten har stået lidt i stampe er, at der hele tiden kommer nye 12-årige til, og der er tilflyttere, der ligeledes skal inviteres til vaccination.

- Nu forsøger vi at tage et ryk med udkørende tilbud til uddannelsesinstitutioner og lokalområder, samt mulighed for frit at vælge vaccinetype på de faste vaccinationssteder, siger Anders Cinicola.

Den laveste tilslutning ses i målgruppe 11, der omfatter de 12-15-årige, som er de senest inviterede. Her har 35,9 procent ikke påbegyndt vaccination, det svarer til 9.500 personer.

Det reelt største antal ikke vaccinerede nordjyder finder man i den store målgruppe 10D3, der omfatter de 25-29-årige og de 35-39-årige. Her har 23,4 procent endnu ikke fået første stik - det svarer til 15.000 personer.

Ud af samtlige 591.570 nordjyder - incl. de 0-10-årige - er 449.885 færdigvaccineret - det svarer til 76 procent. Blandt samtlige danskere er 74 procent færdigvaccineret.