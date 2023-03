Målet er nået, men indsamling fortsætter

VODSKOV:Tre unge nordjyder har nu indsamlet næsten en halv million kroner til deres fælles veninde, 31-årige Kristina Rosenmeyer Hansen, Vodskov, der mere eller mindre har været syg og sengeliggende siden hun blev 25 år.

De håber, at en rygmarvsoperation og stamcellebehandling kan gøre Kristina rask, men da Sundhedsstyrelsen ikke har godkendt behandlingerne, skal det foregå i udlandet - for egen regning.

Kristina Rosenmeyer Hansen lider af ME, også kendt som kronisk træthedssyndrom, og har flere beslægtede diagnoser. Lidelser, der i Danmark behandles med genoptræning og psykologsamtaler, som ikke har hjulpet, men tværtimod forværret Kristinas helbred. Prvatfoto

Den slags penge har Kristina Rosenmeyer Hansen ikke, og derfor startede tre veninder i februar en indsamling med udgangspunkt i Facebooksiden "Kristinas Indsamling".

Målet på 400.000 kr. blev nået på under en måned, men Kristina er for svækket til at kunne rejse på normal vis, og de tre unge kvinder har startet en ny indsamling, som også er tæt på målet: 100.000 kr. til ledsager, sygetransport, genoptræning m.v.

Kristina blev opereret i Barcelona i januar, men operationen havde ikke den ønskede effekt. Den betyder dog, at hun skal vente i nogle måneder, før det er forsvarligt at blive opereret igen. Der bliver tale om en større operation end den første.

- Det uhyggeligste, jeg har prøvet i mit liv

Kristina og hendes veninder håber ikke desto mindre, at operationen kan fremskyndes, da Kristina tirsdag fik et anfald, der førte til akut indlæggelse.

Onsdag aften fortalte Kristina selv om indlæggelsen i Facebookgruppen:

- Jeg er skidt i dag, og er meget mærket efter i går, både fysisk og psykisk. Jeg er meget nervøs for at det kan ske igen, fordi det simpelthen er det uhyggeligste, jeg har prøvet hele mit liv. Ikke at kunne tale, høre, se eller gå, en følelse af at ryge ind og ud af bevidsthed, skrev hun.