Målløse bilister: Hvorfor skraber plovene ikke i bund?

NORDJYLLAND:- Det er som om, at man, i modsætning til før i tiden, er bange for at slide sneplovene. I hvert fald er det ufatteligt, at man ikke skraber i bund, når man rydder motorvejene.

Sådan siger Christian Borrisholt Steen fra Vester Hassing to dage efter det snekaos, som onsdag lukkede Nordjylland med massive trafikale problemer til følge.

To dage efter snestormen onsdag er der fortsat centimetertyk is mange steder på de nordjyske motorveje, og det volder problemer for trafikanterne. Her ved Humlebakken i Aalborg. Foto: Lars Pauli

Han er ikke alene om at undre sig over, hvorfor der fredag fortsat ligger masser af fastkørt is på kørebanerne på både E45 og E39 i begge retninger fra Hobro og helt til Hirtshals.

Nordjyskes redaktion har fået en lang række henvendelser fra folk med samme undren som Christian Borrisholt Steen, som torsdag aften - et døgn efter snestormen - kørte fra hjemmet i Vester Hassing til Hirtshals og retur.

Christian Borritholt Steen fra Vester Hassing er forundret over forholdene på de nordjyske motorveje. Arkivfoto

- Jeg lyder nok som en gammel sur mand, men man skøjtede rundt ovenpå store knoldede plader af is og sne - selv med nye vinterdæk på. Jeg synes, det var utrygt, og jeg kan sige, at vejen mellem Hals og Aalborg var i bedre stand end motorvejen. Jeg synes, det virker mærkeligt, konstaterer Christian Borrisholt Steen, som i forbindelse med sit job er i Aarhus to gange om ugen og derfor er en flittig bruger af særligt E45.

- De senere år synes jeg helt generelt, det virker til, at der bliver ryddet dårligere på motorvejene. Tidligere synes jeg, at der stod gnister rundt om sneplovene, når de kørte. Sådan synes jeg aldrig, det er mere, siger Christian Borrisholt Steen til Nordjyske.

Han arbejder til daglig på Videnscenter for God Arbejdslyst.

- Vi laver forskellige undersøgelser og analyser af, hvad der giver arbejdslyst og trivsel. Og jeg kan sige, at det at køre på is på motorvejene er ikke en del af det, fastslår Christian Borrisholt Steen.

Carina Frandsen, teamleder i Vejdirektoratet: - Der bliver arbejdet på højtryk. Foto: Vejdirektoratet

Carina Frandsen, teamleder i Vejdirektoratet og ansvarlig for direktoratets vinterindsats, afviser, at indsatsen og måden at rydde motorvejene på har ændret sig.

I stedet fastslår hun, at helt særlige vejromstændigheder gjorde sig gældende under onsdagens snestorm, som hun ikke tøver med at kalde "noget af det voldsommeste, vi har set i Nordjylland i nogle år".

- Forud for et snefald kører vi altid ud og salter. Det gør vi, for at sneen skal have sværere ved at blive sporkørt, lægge sig fast og blive til is ude på vejene. I onsdags gik vi fra tøsne i løbet af dagen, der lagde sig som sjap, til frost, og så frøs det sjap til is og blev fastkørt. Så fik vi snefald og snefygning oven i det andet, og det gør, at det er svært at få væk fra vejbanen. Lige meget hvem der er oppe mod det, vil man se det samme resultat, forklarer Carina Frandsen.

Og det kan man ikke salte væk?

- Jo, og det er vi i gang med at gøre nu. Vi salter og hakker i det nu med vores sneplove. Det er det, vi kan gøre efterfølgende. Men det tager tid - det tager rigtigt lang tid, men der bliver arbejdet på højtryk.

Vidste I ikke, at vejrsituationen ville være, som den var i onsdags, og var I nødt til at gøre det sådan vel vidende, at det ville skabe de problemer, det har gjort?

- Vi var nødt til at fortsætte med den strategi, vi havde, og det er den strategi, vi til enhver tid vil køre efter. Når vi kører ude med al vores materiel, så kan vi ikke sætte mere ind, siger Carina Frandsen.

Hun oplyser, at der siden onsdag kontinuerligt har kørt to kolonner med fire sneplove i begge retninger på både E45 og E39. De dækker til sammen over to vognbaner.

Hvor lang tid går der, inden forholdene på E45 og E39 er normaliseret?

- Det vil jeg ikke komme med et bud på. Jeg kan bare sige, at vi arbejder på situationen, og vi arbejder med al vores materiel, når det er nødvendigt. Og det er det lige nu, siger Carina Frandsen.