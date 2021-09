Maden smager lige godt, selvom en buttet franskmand ikke kan finde til Nordjylland

Mandag brugte mange af landets bedste kokke og restauratører med sikkerhed mere tid på at tjekke telefonen end normalt. Og hos nogle, blandt andre Nomas René Redzepi, indfandt forløsningen sig: Stjerner (for Nomas vedkommende hele tre af slagsen) i dette års udgave af Michelins guide til de bedste restaurantoplevelser er den skala, ambitiøse kokke måler sig på i hele verden.

For flere spisesteder i Danmark var mandagens stjerneuddeling en flot parade, hvor også flere nye spisesteder fik den første Michelinstjerne. Men for nordjyske restauranter var aftenen en skuffelse: Ikke én eneste stjerne blev uddelt i Nordjylland.

De manglende nordjyske stjerner kan der være mange årsager til. Den mest oplagte er selvfølgelig, at ingen spisesteder i landsdelen har den fornødne klasse - eller i hvert fald ikke på de parametre, Michelin Guide-anmeldere bruger. En anden mulig årsag er den simple, at meget tyder på, at der simpelthen ikke har været en guide-anmelder nord for Gudenåen i løbet af det seneste år.

Upåagtet årsagen, føles de manglende stjerner som en bét for en nordjysk branche, der emmer af ambition. I en turistmagnet som Nordjylland er madoplevelser en vigtig ingrediens, og med råvarer af høj kvalitet lige uden for hoveddøren og svømmende frit rundt i vores farvande ligger det lige for at have appetit på excellence inden for gastronomi.

Samtidig er det uomtvisteligt, at stjerner betyder noget, når restauranterne skal tiltrække personale. Kokke, køkkenchefer og tjenere rejser gerne langt for at arbejde for de bedste, og det åbner døre at have en michelinrestaurant på sit cv.

Når det er sagt, må den vigtigste lære efter den manglende stjerneregn være, at man i denne slags sager står sig bedst ved ikke at forvente nogetsomhelst, hverken nu eller på længere sigt. Det væsentlige er de store madoplevelser, som de nordjyske kokke og restauratører på fornemste vis giver både nordjyder og besøgende i landsdelen. Dét arbejde giver respekt og anbefalinger, som er om ikke stjerner, så i hvert fald guld værd. Og der er med garanti mere fremtid i at satse på respekt og beundring fra dem, der rent faktisk besøger ens restaurant, end på nogle anmeldere, der ikke engang kan bekvemme sig til at aflægge Nordjylland et besøg. Eventuelt kan flere gøre som kok Morten Nielsen fra Mortens Kro i Aalborg, der åbent vedkender sig, at han ikke jagter michelinstjerner men derimod stjernestunder med sine gæster.

Dét er ægte, nordjysk star quality. Bøffen på de nordjyske restauranter smager nemlig præcis lige så godt, som den plejer, selvom den hvide michelinmand ikke kan finde til Nordjylland.