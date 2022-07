Madlavning startede brand i køkkenet

SKAGEN:Der udbrød onsdag ved middagstid brand i et hus på Drachmannsvej i Skagen. Det oplyser vagtchef Karten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Branden opstod i forbindelse med madlavning, hvor der gik ild i noget varm olie. Nordjyllands Beredskab blev kaldt til stedet, men skaderne på huset skulle ifølge vagtchefen være begrænsede, idet ilden hurtigt blev slukket.

Politiet skal nu tage stilling til, om man vil præsentere den uheldige kok for et bødeforlæg efter Beredskabsloven, eller om sagen får lov til at fare.