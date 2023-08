Mads lå i barnevognen, da hans mor blev myrdet

En sommerdag i 1964 gik en ung mor ad Over Kæret i Aalborg med sin tre måneder gamle søn i barnevogn.

Den nybagte mor, Mary Sølver Pedersen, kom spadserende fra familiens hjem på Gertrud Rasks Vej. Hun skulle møde sin veninde og venindens to-årige søn lidt længere fremme.

Eftermiddagens fredelige spadseretur fik en brat ende, da den 23-årige Mary Sølver Pedersen nåede viadukten, hvor Over Kæret krydser jernbanen overfor Aalborg Changs baner ved Provstejorden.

Her trængte en mand sig ind bagfra på den forsvarsløse kvinde og affyrede på kort afstand skud mod hende med et oversavet jagtgevær.

"Trangen til at dræbe hende hvilede over mig som en forbandelse, hvor jeg end stod og gik", sagde drabsmanden under retssagen. Foto: Martin Damgård

Barnevognen væltede, og kvinden faldt om på fortovet, dræbt af skuddet.

Eneste øjenvidne til drabet mandag 20. juli 1964 var en ung maskinlærling, der kørte på knallert på den modsatte side af vejen.

100 meter fra drabsstedet bemærkede han kvinden med barnevognen og en mand, der fulgte hende meget tæt. Hans forklaring blev gengivet i Aalborg Stiftstidende dagen efter:

- Med et hørte jeg et skud. Jeg så kvinden strække begge arme i vejret og falde frem over barnevognens haandtag, hvorved barnevognen væltede forover, en pude trillede ud, og barnet begyndte at græde.

Drabet i 1964 på Mary Sølver Pedersen skete her ved jernbaneviadukten på Over Kæret - i baggrunden Provstejorden og Aalborg Changs baner. Foto: Torben Hansen

Mads lå i barnevognen

Det fremgår af avisartiklerne fra 1964, at den dræbte kvinde deler efternavn med politiker og erhvervsmand i Aalborg Mads Sølver Pedersen.

- Ja, det var mig, der lå i barnevognen, lyder det stille i telefonen, da Nordjyske ringer til den i dag 59-årige Mads Sølver Pedersen for at få bekræftet hans relation til de dramatiske begivenheder.

Mads Sølver Pedersen er bl.a. kendt som mangeårigt byrådsmedlem i Aalborg for Venstre og nu direktør for oplevelsescentret Springeren.

Fortællingen om de voldsomme begivenheder, da han var blot tre måneder gammel, dukkede op ved et tilfælde, da Nordjyske for nogle måneder siden flyttede fra det tidligere domicil på Langagervej.

I Nordjyskes gamle arkiver lå denne gulnede kuvert med artikler om drabet i 1964, der viste sig at være tæt knyttet til Mads Sølver Pedersen. Foto: Torben Hansen

Her kom en gulnet kuvert frem fra de gamle arkiver, med påskriften "Over-Kæret-drabet (Mary Pedersen)".

Kuverten indeholder flere end 30 avisartikler fra 60-erne og 70-erne. Her får man indblik i den tragedie, der ramte det nybagte forældrepar Mary og Henning Sølver Pedersen, og hvordan drabsmanden i mange år efter udgjorde en trussel mod de efterladte.

- Den unge mand på knallerten forhindrede formentlig, at drabsmanden også tog livet af mig i barnevognen, reflekterer Mads Sølver Pedersen her næsten 60 år senere.

En del af Mads' liv

Han har ikke tidligere fortalt i en bredere offentlighed om de begivenheder, som i mange år kun den nærmeste familie og vennekreds kendte til.

Ikke fordi det har været en hemmelighed, men fordi det er noget, man har valgt at holde i familien.

Mads Sølver Pedersen har tidligere læst nogle artikler om drabet, men flere af oplysningerne fra avisarkivet var nye for ham. Foto: Torben Hansen

Efter længere tids overvejelser har Mads Sølver Pedersen nu indvilget i at fortælle om hændelsen fra den tidlige barndom.

Det sker med accept fra to onkler, brødre til hans biologiske mor, og fra den kvinde, hans far siden giftede sig med, og som han altid har betragtet som sin mor.

Mads' far lever ikke længere, og det har også været medvirkende til beslutningen om nu at fortælle sin historie.

- Det er klart, at man dermed hvirvler støv op i nogle gamle sår og følelser, og for tyve år siden ville jeg nok ikke have talt offentligt om det, siger Mads Sølver Pedersen.

Han bliver selv stærkt bevæget, når han læser om den tragiske begivenhed.

Mads Sølver Pedersen har aldrig hørt sin far tale hadefuldt om drabsmanden - han betragtede ham som en syg mand. Foto: Torben Hansen

Efter Mads Sølver Pedersen stoppede i politik for nogle år siden, bliver han somme tider inviteret ud at holde foredrag om sit liv. Her har han i nogle tilfælde inddraget hændelserne fra barndommen.

- Når man beder mig se tilbage og fortælle om mit liv, med den alder jeg har nu, er det svært at udelade det, der skete i 1964. Det er en del af det samlede billede, siger han.

"Det maa være Ole"

Efter skuddrabet den dag i 1964 stod det snart klart, at gerningsmanden var kvindens forsmåede og jaloux ekskæreste, Ole Svanen. Han havde gennem flere år truet hende på livet og gjorde nu alvor af truslerne.

Da lærlingen, der var øjenvidne til drabet på Mads' mor, nåede helt hen til gerningsstedet og så, hvad der var sket, standsede han en bilist og kørte med til nærmeste telefon for at alarmere ambulance og politi.

Drabsmanden, den 30-årige Ole Svanen, blev formentlig distraheret, da vidnet nåede frem. Han kastede mordvåbnet ned på baneskråningen og forsvandt i en bil, han havde parkeret i nærheden.

Han kørte direkte til politigården i Aalborg, hvor han tilstod drabet.

Kriminaloverbetjent H. Rimmen med mordvåbnet, som gerningsmanden kastede ned på baneskråningen efter drabet - det oversavede jagtgevær var pakket ind i avispapir. Foto: Martin Damgård

Avisartiklen, der blev bragt dagen efter drabet, beskriver, hvordan den chokerede veninde, Mary Sølver Pedersen skulle havde mødt, nåede frem til gerningsstedet kort efter.

"Hun stod først som forstenet og saa paa sin dræbte veninde. Så brast hun i graad, tog den lille dreng op til sig og sagde spontant: Det må være Ole, der har gjort det."

Veninden tog sig i første omgang af den spæde Mads, som var uvidende om de voldsomme begivenheder, han befandt sig midt i.

Tidligere dømt for trusler

Drabsmanden, Ole Svanen, havde nogle år forinden en kort overgang været kæreste med Mads' mor, hvis pigenavn var Mary Thygesen.

Han var stærkt kontrollerende og dominerende over for den unge kvinde, og i 1961 brød hun forbindelsen med ham.

Ole Svanen accepterede aldrig, at forholdet var slut, og allerede der opstod tanken hos ham om at dræbe hende.

Artiklerne om drabet findes i indbundne bøger i Det Nordjyske Mediehus' kælder og kan også søges frem i det digitale historiske arkiv. Foto: Martin Damgård

De følgende år var han flere gange indlagt med "dårlige nerver" på psykiatrisk hospital i Risskov, og når han var ude, forsøgte han at opsøge ekskæresten og forfulgte hende i bil iført forklædning.

Han sendte flere breve til Mary Thygesen, hvor han truede hende på livet. Truslerne førte til, at han i november 1962 i Aalborg Kriminalret blev dømt for dødstrusler og tvangsanbragt på det psykiatriske statshospital i Risskov.

Efter kun et halvt år blev anbringelsen ændret til ambulant behandling.

Gift i Mariager

I mellemtiden havde Mary Thygesen mødt Mads' far, styrmand Henning Sølver Pedersen. De blev gift i sommeren 1963 i hendes hjemby Assens ved Mariager, og kort efter ventede de barn.

I løbet af efteråret 1963 blev den gravide Mary Sølver Pedersen flere gange forfulgt af ekskæresten, når hun bevægede sig rundt i byen.

I et tilfælde blev politiet tilkaldt, Ole Svanen blev anholdt og kørt tilbage til statshospitalet. Men få uger senere var han ude igen.

I november 1963 blev han erklæret rask af lægerne og udskrevet med papir på, at han var "helbredt og ufarlig".

Sønnen født i april

16. april 1964 kom Mads Sølver Pedersen til verden. Den lille familie boede i rækkehuset på Gertrud Rasks Vej 29, men tanken om den nybagte mors ekskæreste lå stadig som en skygge over ægteparrets liv.

Mads' mor, Mary Sølver Pedersen, var uddannet sygeplejer på det, der dengang hed Aalborg Amtssygehus. Sønnen Mads var endnu ikke døbt, da hans mor blev myrdet, og der findes ikke fotos af mor og søn sammen. Privatfoto

To måneder før drabet henvendte Ole Svanen sig frivilligt til statshospitalet i Risskov og bad om at blive indlagt, da han følte sig "i krise". Men han fortalte ikke lægerne, hvor galt det stod til.

"Trangen til at dræbe hende hvilede over mig som en forbandelse, hvor jeg end stod og gik", sagde han under retssagen.

Lægerne forklarede efter drabet, at de havde vurderet, at han var kommet over "sit forelskelsesproblem" og ikke længere udgjorde en trussel mod Mary Sølver Pedersen.

Derfor blev han udskrevet efter få dage.

På det tidspunkt var han imidlertid allerede ved at planlægge drabet. Han købte et jagtgevær, og på et værelse på Gistrup Kro savede han geværløbene over for bedre at kunne skjule våbnet.

Aalborg Stiftstidendes kort over gerningsstedet. Drabsmanden havde gennem længere tid overvåget Mary Sølver Pedersen, når hun forlod sit hjem på Gertrud Rasks Vej. Han havde tegnet et tilsvarende kort over området og markeret drabsstedet ved viadukten med et kryds. Foto: Martin Damgård

Fem gange kørte Ole Svanen til Aalborg på udkig efter Mary Sølver Pedersen.

Han medbragte det oversavede jagtgevær og overvågede kvinden, når hun forlod hjemmet. Men uden at gøre alvor af planen.

"Den gang var jeg ikke parat til at gøre mig til morder", sagde han i retten.

Skrækslagen og angst

Blot en måned inden drabet forfulgte han Mads' mor , da hun ved fyraftenstid gik mod byen med sønnen i barnevognen for at hente sin mand, der arbejdede i sin fars elektrofirma i Aalborg.

Den begivenhed beskrev Mads' far, Henning Sølver Pedersen, i Aalborg Stiftstidende efter drabet: "Paa det sidste stykke fulgte han ganske tæt efter, og min kone løb alt, hvad hun kunne. Hun var skrækslagen og angst, da hun naaede ind til mig - mest bange var hun for at der ogsaa skulle ske barnet noget. Det er, som om den sidste forfølgelse havde givet min kone et chok. Hun var blevet en lille smule tavs de sidste uger. Min kone var bange".

Mads Sølver Pedersens far fortalte efter drabet, hvordan hans kone blev forfulgt af ekskæresten, da hun gik med barnevogn gennem byen. Foto: Torben Hansen

Bebrejder overlægen

Den julidag kort efter viste det sig, at hendes frygt var begrundet, da hun blev dræbt på sin fredelige spadseretur med sønnen.

Få dage efter drabet henvendte hendes mand, Henning Sølver Pedersen, sig i en sen aftentime til Aalborg Stiftstidende. Han bad journalisten om at offentliggøre de tanker, han havde gjort sig - herunder en skarp anklage mod det psykiatriske system, snarere end mod drabsmanden.

"Ham bebrejder jeg intet, for han er en syg mand. Derimod har jeg vanskeligt ved at styre mine bebrejdelser mod nogle af de læger, der har behandlet Ole Svanen i Risskov", sagde Henning Sølver Pedersen til avisen.

Få dage efter drabet stod Henning Sølver Pedersen frem med en skarp kritik af det psykiatriske system og de læger, der havde udskrevet drabsmanden i den tro, at han ikke længere udgjorde en trussel mod Mary Sølver Pedersen. Foto: Martin Damgård

Han påpegede, at familien utallige gange havde kontaktet statshospitalet og fortalt om mandens trusler, uden at det blev taget alvorligt.

Bl.a. ringede Henning Sølver Pedersens mor nogen tid inden drabet til overlægen, der ifølge familien hver gang mødte dem "med haan og arrogance".

Lægen sagde til hende "pas paa, de ikke bliver lidt for fantasifuld. Han gør ikke nogen noget. De er vist lidt overspændt, hva? Den sidste gang, min mor talte med overlægen, sagde hun: Der sker et mord! Nej, svarede overlægen. Joh, sagde min mor, og jeg vil tillade mig at holde dem ansvarlig for mordet!", refererede Henning Sølver Pedersen til avisen.

Overlægen havde givet familien det løfte, at han ville ringe til dem, når Ole Svanen blev løsladt. Men det skete ikke.

Overlæge ved Statshospitalet i Risskov, Holger Voldby, forklarede efter drabet, at "efter nøje overvejelse underrettede vi ikke, som jeg havde lovet, de paarørende, da han forlod hospitalet, da jeg ikke ville opskræmme familien unødigt, og da vi havde grund til at tro paa hans resocialisering".

Foto: Martin Damgård

Overlægen forsvarede sig desuden med, at han ikke det seneste halve år op til drabet havde fået nye underretninger om trusler fra Ole Svanen, og at man ikke længere anså ham for at være farlig.

Trusler fra psykisk syge

Drabet på Mary Sølver Pedersen rejste dengang en landsdækkende debat om forvaring af psykisk syge, og kort efter drabet skrev Mads' far til den socialdemokratiske justitsminister Hans Hækkerup.

Henning Sølver Pedersen slog i brevet til justitsministeren til lyd for øget fokus på reglerne for løsladelse og tilsyn med psykisk syge, "så andre kan blive sparet for det, jeg har måttet igennem og må igennem".



Mads Sølver Pedersen har stadig den gamle gennemslagskopi af brevet, hans far sendte til justitsminister Hans Hækkerup.

Han fik opbakning til sit synspunkt i flere ledere i Aalborg Stiftstidende.

- På trods af sorgen over at have mistet min mor, var min far meget skarp på det helt principielle i sagen, fortæller Mads Sølver Pedersen.

Justitsminister Hans Hækkerup afviste kritikken og udtalte, at løsladelse af sindssyge kriminelle byggede på "baade lægelige og juridiske hensyn", og at man "ikke kan holde et menneske indespærret på livstid, fordi det har fremsat trusler".

Han medgav dog, at fremgangsmåden i sådanne sager muligvis skulle tages op til overvejelse.

Stadig et problem

Efter drabet på Mads' mor kom det frem, at en kvinde var blevet skudt i Hadsund blot få måneder før drabet i Aalborg. Også her var drabsmanden en tidligere kæreste, der var blevet udskrevet som "helbredt" af den samme overlæge på statshospitalet i Risskov.

Mads Sølver Pedersens far havde midt i sorgen overskud til at forholde sig til systemets mangelfulde håndtering af psykisk syge, der truer andre mennesker. Foto: Torben Hansen

Mads Sølver Pedersen har de senere år reflekteret over, at vi her, snart 60 år efter hans mor blev slået ihjel, stadig kæmper med nogle af de samme problemer, når det drejer sig om håndteringen af psykisk syge, der optræder truende og voldeligt.

- I lyset af de adskillige tragiske drab, begået af psykisk syge de senere år, får man behov for at minde om det, min far allerede dengang påpegede, siger Mads Sølver Pedersen.

- Nemlig behovet for at have øget fokus og tage ansvar for mennesker, der udgør en trussel mod andre.

Livsvarigt fængsel

Ole Svanen aflagde fuld tilståelse, da sagen kom for kriminalretten i Aalborg.

I december 1964 blev han idømt livvarigt fængsel for drabet på Mary Sølver Pedersen og sendt til afsoning i Herstedvester.

Efter anholdelsen konstaterede lægerne at Ole Svanen ikke var sindssyg og derfor var egnet til almindelig straf - om end han blev beskrevet som "psykisk afvigende". Han blev idømt livsvarigt fængsel, men senere overført til forvaring. Foto: Martin Damgård

Drabsmanden ankede til landsretten for at få nedsat straffen, men landsretten stadfæstede dommen i februar 1965.

Ifølge Aalborg Stiftstidendes omtale af landsretssagen sagde Ole Svanen bl.a: "Jeg baade hadede og elskede hende. Det skabte en konflikt i mit sind. Og saa opstod tanken om at ønske hende død".

- Men fra tanken og saa til den uhyrlighed at dræbe hende er dog et spring, bemærkede statsadvokaten C.E. Skouby.

- Jeg havde trangen i mig - men jeg troede heller ikke selv, jeg kunne gøre det i praksis, lød Ole Svanens svar.

Ole Svanen forsøgte i årene efter forgæves at få sin sag for Højesteret. Hans forsvarer mente, at der var begået rettergangsfejl i 1964, så hele sagen skulle gå om - det blev også afvist. Foto: Martin Damgård

I juli 1969 blev Ole Svanen overført fra fængslet i Herstedvester til forvaringsanstalten i Horsens.

Tidligere havde man fastslået, at manden ikke var sindssyg, men Retslægerådet vurderede nu, at manden var udpræget "psykopatologisk" og ikke egnet til fortsat strafafsoning i et almindeligt fængsel.

Forældrene fortalte

Mads' far blev siden gift igen, og den kvinde er for Mads den eneste, han har betragtet som sin mor.

- Vi har et meget nært forhold, hun er min mor, og jeg er hendes dreng. Helt på lige fod med mine to søskende, som siden kom til, fastslår Mads Sølver Pedersen.

Først da Mads var omkring 12 år, fik han kendskab til de dramatiske begivenheder, han havde befundet sig midt i som spæd.

Foto: Torben Hansen

- Jeg havde aldrig spekuleret nærmere over, at jeg havde tre sæt bedsteforældre, og først da en dreng i skolen sagde til min lillebror, at jeg ikke var hans "rigtige" bror, tog mine forældre snakken med mig.

- Men det var aldrig noget, der fik lov at fylde i familiens liv.

Drabsmand flygtede

Mads og hans søskende kom også skånsomt gennem de to tilfælde, hvor det lykkedes gerningsmanden at flygte - i 1971 og 1974.

Under retssagen havde Ole Svanen fremsat udtalelser, der kunne tolkes som trusler mod både Mads og hans far, så i begge tilfælde fik familien politibeskyttelse.

Drabsmanden flygtede to gange - her i 1974 - og Mads og hans familie fik politibeskyttelse. Foto: Martin Damgård

- Jeg kan erindre begge hændelser, men uden at jeg var klar over de alvorlige omstændigheder, fortæller Mads Sølver Pedersen.

Første gang var drabsmanden på fri fod et døgn, efter at han på en udgangstur fra anstalten i Horsens stak af fra sin vogter, under besøg på en restaurant i Aarhus.

Mads opholdt sig den dag hos bedsteforældrene ved Mariager, hvor han til sin undren blev hentet af sin far og en anden mand med besked om, at han skulle på ferie et andet sted.

Han har siden fået fortalt, at det var en kriminalbetjent med skarpladt pistol, der fulgtes med hans far.

To flugtforsøg

Ved det andet flugtforsøg var Mads ti år. Også her skånede forældrene børnene mod den alvorlige baggrund for, at familien blev sat under massiv politibeskyttelse i hjemmet i Frejlev.

- Jeg kan huske, at der stod en politiradio og knitrede på mine forældres natbord, og at der var politifolk posteret udenfor på grunden. Men jeg har ikke nogen erindring om, hvordan de forklarede os, hvorfor der var politifolk i vores have.

- De må have formået at bevare roen over for os børn, for jeg var ikke bange, det hele var faktisk lidt spændende for sådan en knægt, siger Mads Sølver Pedersen.

Drabet på Mary Sølver Pedersen i 1964 Mandag den 20. juli 1964, blev den 23 årige Mary Sølver Pedersen, født Thygesen, dræbt af skud fra et oversavet jagtgevær på Over Kæret i Aalborg.

Kvinden gik med sin tre måneder gamle søn i barnevogn, men drengen kom ikke til skade.

Gerningsmanden, kvindens tidligere kæreste Ole Svanen, født 21. maj 1934, meldte sig samme dag på politigården og tilstod drabet.

Ole Svanen var tidligere idømt forvaring for dødstrusler mod kvinden.

Ni måneder før drabet var han blevet udskrevet fra Statshospitalet i Risskov, da lægerne mente, at han ikke længere udgjorde en trussel.

I december 1964 blev Ole Svanen idømt livsvarigt fængsel for mordet på Mary Sølver Pedersen.

I første omgang afsonede han i fængslet i Herstedvester, men blev siden overført til forvaringsanstalten i Horsens.

I 1971 og 1974 flygtede han under udgang, og familien Sølver Pedersen kom under politibeskyttelse, indtil han var pågrebet igen.

Mary Sølver Pedersens drabsmand blev sat på fri fod sidst i 70-erne og tog nyt navn. Politiet holdt angiveligt øje med ham, men familien hørte ikke mere til ham, og har ikke kendskab til, hvordan hans liv videre forløb. VIS MERE

Det er kendetegnende for Mads' fortælling, at hans barndom forløb roligt og harmonisk på trods af de dramatiske omstændigheder i begyndelsen af hans liv.

Stor taknemmelighed

Når Mads Sølver Pedersen i dag ser tilbage på det, der skete i barndommen, er han fuldt ud bevidst om, at drabet på moren kunne have ført hans liv i en helt anden retning.

- Tænk, hvis min far var gået i hundene af sorg, og jeg var havnet på børnehjem et eller andet sted. Det kunne være gået helt galt.

Men fordi der hele vejen igennem var mennesker, der var i stand til at se ud over deres egen sorg og problemer, artede det sig anderledes.

- Hvis den begivenhed har defineret mig som menneske, er det snarere på den måde, at jeg lever med en dyb taknemmelighed.

- Både for at jeg overlevede oplevelsen, og ikke mindst for alle de mennesker, der har været med til at fjerne sten på min vej gennem livet.

Den kvinde, Mads' far siden blev gift med, har været hans mor gennem hele livet og hun har sørget for, at han bevarede kontakten til sin biologiske mors familie. Foto: Torben Hansen

Mads har aldrig hørt sin far tale hadefuldt om drabsmanden, han betragtede ham som en syg mand.

- Dermed forhindrede han, at jeg kom til at vokse op i skyggen af had og bitterhed.

Alle tog ansvar

I Mads' optik har også tre andre personer været afgørende for, at drabet på hans biologiske mor ikke kom til at kaste et traumatisk skær over hans liv. Ikke mindst den kvinde, der hele livet har været hans mor.

- Hun sørgede for, at mine bedsteforældre, onkler, fætre og kusiner på min biologiske mors side altid var velkomne hos os.

Også den dræbte Mary Sølver Pedersens forældre tog stort ansvar for Mads' ve og vel efter tabet af deres datter.

Mads Sølver Pedersen Født 16. april 1964 i hjemmet på Gertrud Rasks Vej.

Mistede sin biologiske mor ved skuddrab i juli 1964.

Opvokset i Frejlev med forældre og to yngre søskende.

Bor stadig i Frejlev med sin hustru Gitte - parret har tre voksne børn og fire børnebørn.

Direktør for det maritime oplevelsescenter Springeren.

Var i 13 år medlem af Aalborg Byråd for Venstre, i ni år som gruppeformand.

Har været aktiv i lokalsamfundet som formand for Frejlev Borgerforening, ungdomsformand i den lokale idrætsforening og næstformand for menighedsrådet.

Mads' far, Henning Sølver Pedersen, døde i 2015. Han var indtil 1992 direktør i familiefirmaet Aalborg Dynamotor og i 16 år formand for menighedsrådet ved Frejlev Kirke. Henning Sølver Pedersen var drivkraft bag en restaurering af kirken i 90-erne, der vakte international opmærksomhed, da kunstner Per Kirkeby udsmykkede alter, kor og messehagler og skabte den markante bronze-skulptur, Opstandelsen, der står på kirkegården. VIS MERE

- Min mormor og morfar engagerede sig 100 procent, da min far blev gift igen, og min mor var altid velkommen nede hos dem sammen med mine to yngre søskende, som de betragtede som børnebørn på lige fod med mig.

- Det har betydet meget for os tre søskende, at vi var fælles om relationen til min biologiske mors familie, siger Mads Sølver Pedersen.

For ham har det været afgørende at vide, hvor han kom fra, hvem hans biologiske mor var vokset op med og at have dem i sit liv.

25. august 1964 bragte Aalborg Stiftstidende en omtale af bisættelsen af Mary Sølver Pedersen ved pastor Thorkild Wammen, der bla. talte for, at det meningsløse ikke måtte udvikle sig til bitterhed. Han talte om hendes evne til at sprede liv og lys, og at ”hun naaede at give liv til et lille nyt menneske, som vil være med til at holde de lyse minder om hende ved lige”.

Livet - for de levende

Mads oplevede, at hans far rejste sig og kiggede fremad, at det altid handlede om dem, der stadig var der.

- Den stærke holdning har præget min opvækst og helt sikkert bidraget til, at jeg har fået et fantastisk liv, siger Mads Sølver Pedersen, der lever efter mottoet "livet er for de levende".

- Forstået på den måde, at vi skal huske at være til stede og besøge dem, der stadig er her, i stedet for at lade sorgen over de døde dominere, siger han.

Lige som sin far har Mads Sølver Pedersen været dybt engageret i lokalsamfundet i Frejlev, i idrætsforening, menighedsråd og borgerforening. Foto: Torben Hansen

Den måde, der blev taget hånd om Mads som dreng, har formentlig medvirket til hans store sociale forståelse og empati. Møder han mennesker på sin vej, der har brug for støtte og en hjælpende hånd, er han kendt for at træde til.

Op gennem ungdommen passerede Mads i perioder dagligt stedet for begivenhederne på Over Kæret på sin vej til skole og arbejde, uden at det påvirkede ham nævneværdigt.

- Men man bliver mere eftertænksom med alderen, og når jeg kører forbi i dag, reflekterer jeg da over, at mit liv kunne være sluttet lige der, på det sted, næsten før det var begyndt, siger Mads Sølver Pedersen.