Mæhles trøje tjente mest

Efter herre- og kvindelandsholdets seneste VM-kvalifikationskampe satte spillerne deres kamptrøjer på auktion for at hjælpe Afghanistans børn. I alt endte auktionerne på 276.381 kr. Hele beløbet går ubeskåret til UNICEF’s arbejde for børnene i det konfliktplagede land.

Nordjyske Joakim Mæhles trøje fik det højeste hammerslag på 20.502 kr. Den populære venstre back fra Østervrå var skarpt forfulgt af kvindelandsholdets mest scorende spiller nogensinde, Pernille Harder, hvis trøje gik for 18.889 kr. På de næste pladser finder man unge Mikkel Damsgaard, Thomas Delaney og herrelandsholdets anfører Simon Kjær på en delt femteplads med Pierre Emile Højbjerg.

- Jeg er virkelig glad og stolt over, at så mange danskere greb muligheden for at få fingrene i landsholdenes trøjer og støtte UNICEF’s vigtige arbejde for børnene i Afghanistan. Resultatet af auktionerne er endnu en imponerende præstation af begge vores landshold, som kommer til at gøre en stor forskel for rigtig mange børn og deres familier, siger Karen Hækkerup, generalsekretær i UNICEF Danmark.

Både kvinderne og herrerne er begejstrede for den store opmærksomhed, auktionerne har fået. Herrelandsholdets Thomas Delaney siger:

- Det er stærkt at se både den store interesse og de imponerende hammerslag, vores kamptrøjer fra landskampen mod Skotland har fået. Vi er glade og stolte over, at vores trøjer på den måde kan bidrage til at hjælpe børnene i Afghanistan.