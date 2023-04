Se billederne: Stumpemarked fyldte tre store haller

AARS:Endelig langt om længe har foråret indfundet sig, men i Aars ved de, hvordan man får folk til at glemme alt om det dejlige vejr.

En chance for at finde lige dén stump, man mangler til sin gamle bil eller Puch Maxi eller et helt tredje køretøj, fik det til at summe af liv og handel i alle Messecenter Vesthimmerlands tre haller, da der lørdag for gud-ved-hvilken gang, var stumpemarked i Aars.

Der var selvfølgelig også en udstilling af to-, tre- og firhjulede biler, motorcykler og knallerter, og eftersom gæster kom billigere ind, hvis de medbragte deres eget specialkøretøj, var der også nok at se på ude på p-pladsen. Hvis man alligevel skulle få trang til en mundfuld frisk forårsluft.

Årets første stumpemarked i Aars