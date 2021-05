Mafiametoder i Vesthimmerland? Er du kritisk, fjerner vi dit barn

Det er svært at læse om denne sag uden at få ondt i maven.

I månedsvis har Vesthimmerlands Kommune ligget i konflikt med familien Larsen, hvis store dreng René på 17 år er tvangsanbragt uden for hjemmet mod sin og familiens vilje. Konflikten kulminerede forleden, da politiet på kommunens foranledning ulovligt tvang sig adgang til et privat hjem og fjernede René med magt. Politiet erkendte efterfølgende, at det ikke havde hjemmel til aktionen og gav familien en uforbeholden undskyldning.

Eller rettere, vi troede, det var kulminationen på den lange konflikt. Vi tog fejl. For som Nordjyskes undersøgende reporter Lars Teilmann senest har afdækket, har Vesthimmerlands Kommune optrappet konflikten til at omfatte Renés lillebror på 10 år. Lillebroren er nu også tvangsanbragt uden for hjemmet, og kommunens begrundelser herfor bør få os alle op af stolene.

Den 10-årige dreng har flotte udtalelser fra skolen. Han følger med, klæder sig godt, er aktiv og populær hos kammeraterne. Han viser alle tegn på at trives. Men netop derfor er han nu tvangsfjernet. For ifølge kommunen er det for godt til at være sandt. Drengen må være ”overtilpasset”, som det hedder i et kafkask bureaukratsprog, der vender verden på hovedet. Plus bliver til minus. Godt til skidt.

Familiens advokat kalder kommunens begrundelse for ”absurd”, men det er mere end det. Det er decideret skrækindjagende for enhver forælder og andre, som bekymrer sig om en kommunes beføjelser til at gribe ind i børns liv og skæbner.

Og det bliver værre. Kommunen begrunder yderligere lillebrorens tvangsanbringelse med moderens kritik af kommunen på de sociale medier og i pressen – herunder Nordjyske. Jeg citerer direkte fra kommunens papirer:

"Aneta er meget optaget af at fremstille Vesthimmerlands Kommune negativt på de sociale medier. Dette bekymrer forvaltningen i meget høj grad, da Aneta mister fokus på (drengens navn) behov og bliver mindre nærværende og tilgængelig."

Af den formulering må man udlede, at havde moderen skrevet positivt om kommunen, var det næppe ført til tvangsanbringelse. Signalet til omverdenen er, at kommunen kan straffe en familie for at være åbenlyst kritisk over for kommunen: Ti stille, eller vi tvangsfjerner dit barn.

Det går jo ikke. Det er selve definitionen på mafiametoder. Forældre, der oplever at få tvangsfjernet et barn, vil ofte være uenig og i sin gode ret til at klage og kritisere. Også højlydt. Det må og skal en kommune kunne håndtere.

Og det bliver værre. Kommunen begrunder nemlig også tvangsanbringelsen med en bekymring for farens opførsel over for politiet. Dermed henvises til politiaktionen forleden, da faren satte sig imod anholdelsen af storebror René. Familien straffes med andre ord for en situation, som den ufrivilligt og ulovligt blev anbragt i af kommunen og politiet. Det er naturligvis ikke i orden at gøre fysisk modstand over for politiet, men at gøre farens reaktion under den ulovlige anholdelse, som han tilmed har fået politiets undskyldning for, til et selvstændigt argument for at tvangsanbringe nu også hans søn nummer to, virker alene som en unødvendig straffeaktion fra kommunens side.

I sager om tvangsfjernelser og tvangsanbringelser skal vi fra mediernes side altid tage det forbehold, at der kan være private oplysninger, vi ikke kender til. Det er der muligvis også i sagen fra Vesthimmerland. Derfor baserer vi i videst muligt omfang vores artikler på de skriftlige dokumenter fra kommunen, som vi kan få adgang til, og vi forelægger dem for uafhængige eksperter til en uvildig vurdering.

Selv med det forbehold er det vanskeligt at konkludere andet, end at kommunens håndtering af denne sag er kørt helt af sporet. Kommunen synes fanget i et tunnelsyn, der betyder, at selv når familien gør det rigtige, får kommunen det vendt imod dem.

Vi har skrevet det før: Hvem tvangsfjerner kommunen fra denne sag?