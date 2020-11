Magten kan misbruges: Mennesker skal før systemet

Medierne flyder i disse dage over med historier om fortvivlede minkavlere, en regering på grundlovsmæssig glatis samt en landsdel ramt af en historisk skrap nedlukning.

De triste historier om myndigheders tvivlsomme brug af magt over for borgerne er dog ikke begrænset til forholdene omkring minkene og deres følgevirkninger for et erhverv og flere hundrede tusinde indbyggere i det nordjyske. Desværre.

De hårde indgreb findes også i det små, som NORDJYSKE Medier beskriver i dag. Her fortæller vi historien om familien Nguyen fra Hjørring, der i juni oplevede alle forældres skræk: At få tvangsfjernet sine børn og derefter at stå med en desperat og udsigtsløs kamp for at få børnene hjem igen.

Hjørring Kommune har trods fuldmagt fra familien ikke ønsket at give sin version af sagen.

Så vi har kun familien Nguyens forklaring på hændelsesforløbet:

I juni tvangsfjernede kommunen familiens tre børn. Myndighederne - sagsbehandlere og politi - tiltvang sig adgang til hjemmet uden at vise dokumentation for hensigten og rettigheden til at gennemføre tvangsfjernelsen. I begyndelsen var beskyldninger om vold en del af begrundelsen - anklagerne forsvandt og blev senere erstattet af mistrivsel. Siden har familien fået præsenteret en regning på samlet 28.300 kr. om måneden for at betale for børnenes ophold uden for hjemmet - hvad der reelt vil forringe ægteparrets forhold i en grad, så den vil have endnu sværere ved at passe sine børn - og dermed få dem hjem.

Familiens beskrivelse rejser det klassiske spørgsmål: Hvordan udøver offentlig myndighed sin magt, uden at borgernes rettigheder bliver trådt under fode?

Det spørgsmål har Hjørring Kommune og politiet - og politikerne på Christiansborg i forhold til betalingsreglerne - tilsyneladende set stort på eller glemt at stille sig selv i den konkrete sag. Hjemlen til at trænge ind i familiens hjem og begrundelsen for at tvangsfjerne børnene er ikke dokumenteret. Familien har ikke fået en forståelig forklaring fra kommunens side. Og regningen til ægteparret vil reelt slå bunden ud af deres økonomi og fastholde børnene uden for hjemmet.

Myndighedsmagt er en følsom størrelse. Ideelt skal den dokumenteres i henhold til loven, kunne forklares og forsvares som det bedste for borgerne. Reelt risikerer den at blive en brynje for systemet, så borgernes basale rettigheder kvæles.

P.t. har vi ikke kunnet beskrive, om tvangsfjernelsen i Hjørring er berettiget eller ej. Men vejen dertil, forklaringen derpå og familiens manglende udsigt til at løse situationen viser, at systemet og dets udøvelse af magt vægter tungere end mennesker. Og det er reelt misbrug af magten.