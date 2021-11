Magtskifte og medvind til de borgerlige: Se hvem der scorede de politiske topposter i Nordjylland

NORDJYLLAND:Socialdemokratiet mistede to borgmesterposter ved tirsdagens valg, hvor Nordjyllandskortet fik blå dominans - kun Frederikshavn og Aalborg har nu socialdemokratiske borgmestre, men de sidder til gengæld tungt i sadlen. Regionsrådsformand Ulla Astman (S) måtte ved halv tre-tiden i nat sande, at den borgerlige blok har et enkelt mandats flertal, så Mads Duedahl (V) med stor sandsynlighed overtager formandsposten. Sådan ser billedet ud:

1. Frederikshavn - Birgit Hansen (S) fortsætter

Socialdemokratiet med Birgit Hansen i spidsen beholder sit absolutte flertal i byrådet i Frederikshavn med 18 mandater ud af 29. Nye Borgerlige kommer ind med et mandat og Venstre er det næststørste parti med seks mandater.

2. Læsø - Tobias Birch Johansen (V) tilbage i stolen

Kampen om borgmesterposten på Læsø faldt kort før klokken to i nat ud til venstremanden Tobias Birch Johansens fordel. Han har tidligere været borgmester på Læsø.

3. Hjørring - Smalbro (V) afløser Boelt

Den nuværende borgmester Arne Boelt (S) måtte sidst på aftenen erkende sit nederlag. Det Konservative Folkeparti gik markant frem, og på den baggrund mente partiets spidskandidat Per Møller at han var det oplagte bud på en ny borgmester i Hjørring. Venstre er imidlertid det største borgerlige parti og i sidste ende blev det da også venstremanden Søren Smalbro der snuppede borgmesterposten.

4. Brønderslev - Mikael Klitgaard (V) står stærkt

En markant fremgang til Venstre betyder at Brønderslevs nuværende borgmester Mikael Klitgaard fortætter på posten.

5. Aalborg -Thomas Kastrup-Larsen (S) fortsætter

Socialdemokratiet mistede fem mandater i Aalborg, og har dermed ikke længere absolut flertal. Fremgang til Enhedslisten, SF og Radikale betyder dog, at socialdemokraternes nuværende borgmester Thomas Kastrup Larsen fortsætter på posten.

6. Rebild - Venstres Jesper Greth får kæden

Den radikale Leon Sebbelin mistede borgmesterposten, der gik til Venstres Jesper Greth, med støtte fra Det Konservative Folkeparti, der tegnede sig for den største fremgang.

7. Mariagerfjord - Mogens Jespersen (V) fortsætter

Venstre-borgmester Mogens Jespersen kan fortsat kalde sig borgmester i Mariagerfjord. Selvom partiet mistede et mandat er Venstre fortsat størst, og fik støtte til topposten fra Konservative der gik frem med to mandater. Socialdemokratiet har ligesom Venstre 11 mandater.

8. Vesthimmerland - Per Bach Laursen (V) beholder posten

Venstre gik frem i Vesthimmerland og Per Bach Laursen kan se fem til endnu en periode i borgmesterstolen. Konservative har fortsat syv mandater, mens Socialdemokratiet går to tilbage.

9. Jammerbugt - ny runde til Mogens Chr. Gade (V)

Mogens Chr. Gade (V) fik bred opbakning fra de øvrige partier til at fortsætte som borgmester i Jammerbugt Kommune.

10. Thisted Kommune - uafklaret, men blåt flertal

Socialdemokratiet med den nuværende borgmester Ulla Vestergaard er fortsat kommunalbestyrelsen største parti. Men vælgerne dømte blåt flertal med Venstre, Konservative og mandater fra Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Der forhandles om konstitueringen

11. Morsø Kommune

Trods en lille tilbagegang har Venstre med Hans Ejner Bertelsen i spidsen fortsat absolut flertal på Mors, og han kan sætte sig i borgmesterstolen i endnu en periode.

12. Region Nordjylland - formentlig Duedahl (V) i spidsen

Selvom Socialdemokratiet fortsat er det største parti i regionsrådet, lykkedes det for den borgerlige fløj at sikre sig samlet set flest mandater. Det betyder, at Venstres Mads Duedahl, hvis han får opbakning fra Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, kan fravriste Ulla Astman posten som regionsrådsformand. Konservative, med Per Larsen i spidsen, tegnede sig for den største fremgang blandt partierne. Socialdemokratiet har haft magten i amt/region uafbrudt siden 1978.

