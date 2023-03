Mail-chok: Formandsdrama ødelagde politikers nattesøvn

- Jeg sov da godt nok ikke ret godt efter at have læst den mail.

Kort før midnat torsdag fik John Bjerg - byrådsmedlem i Jammerbugt for Nye Borgerlige - besked om, at partiet for anden gang på kort tid igen skal have en ny formand.

Først troede han, at der var tale om en fup-mail, men den var god nok.

Tidligere på aftenen fik Lars Boje Mathiesen nemlig sparket. Den nu tidligere formand ville nemlig have en særdeles klækkelig løn-forhøjelse - ifølge mailen lød lønkravet på en fire-årig uopsigelig kontrakt til en værdi af over 2,6 millioner kroner samt yderligere 350.000 kroner som en engangsudbetaling.

Det ville hovedbestyrelsen ikke høre tale om, og valgte derfor at ekskludere Lars Boje Mathiesen.

- Det er godt nok irriterende med al den ballade, men det er jo heldigvis ikke noget, der påvirker mit arbejde i byrådet. Det går heldigvis godt, siger John Bjerg, der i øvrigt ikke har ambitioner om at stille op som ny formand. '

- Ikke om jeg så fik to millioner om året ville jeg gøre det, lyder det fra den Pandrup-baserede murer.

Fredag morgen så det ellers ud til, at Nye Borgerlige kunne få en nordjysk formand. For efter udsmidningen af Lars Boje Mathiesen er der kun tre medlemmer tilbage i partiets folketingsgruppe, og to af dem ville ikke være formand. Tilbage var så nordjyske Kim Edberg Andersen.

Men efter alt at dømme slipper han for en post, han næppe har de store ambitioner om. Tidligere formand Pernille Vermund meldte sig fredag formiddag nemlig som mulig ny formand, og hun er storfavorit til igen at overtage formandsposten.

Al balladen ærgrer dog partiets nordjyske politikere.

- Jeg ville ønske, at vi kunne stoppe al den personsnak, og i stedet fokusere på vores politik igen, siger Lars Rem, der er byrådsmedlem i Vesthimmerland.

Ingen af nordjyske byrådsmedlemmer, Nordjyske, har været i kontakt med, har nogen planer om at forlade partiet.

- Nej. Jeg er 100 procent loyal over for de, der har stemt på mig og Nye Borgerlige. Jeg går ingen steder, siger Jens Nygaard Johansen, der er medlem af byrådet i Frederikshavn.

Et enkelt nordjysk byrådsmedlem har Nye Borgerlige dog mistet. For godt en måned siden meldte Rikke Pedersen sig nemlig ud af partiet, og sidder nu som løsgænger i byrådet i Aalborg.

Hendes exit har dog intet med formandskrisen at gøre.

- Der er ikke et bagland der støtter op, når vi som kandidater dagligt arbejder seriøst og benhårdt for at skabe borgerlige løsninger til gavn for den almindelige borger. Samt en del andre ting, lød hendes forklaring på Facebook.