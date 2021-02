Makrelmad og håndbold-jubel: Derfor er statsministerens kommunikationsstil effektiv - og problematisk

Populistiske toner optræder i mange farver og former. Det kan være en afstandtagen fra de fine københavnske saloner, men det kan også være et billede af makrelmad.

Sidstnævnte er blevet et meget konkret symbol på den kommunikationsstil, som statsminister Mette Frederiksen (S) anvender på de sociale medier. 30. januar lagde statsministeren et billede op på Instagram af en makrelmad og satte endnu engang gang i debatten om, hvordan Mette Frederiksen (S) bruger de sociale medier.

Kultureliten korser sig, når landets statsminister deler billeder og videoer af, hvordan hun jubler over en dansk håndboldsejr og pudser sine vinduer med glasrens iført strømpesokker. Men der er ingen tvivl om, at det er en effektiv kommunikationsstil - uanset hvad kollegerne på Christiansborg må synes, eller hvad journalister må tænke.

At politikere er i øjenhøjde, og at man som vælger kan identificere sig med dem, har enorm betydning. Vi så, hvordan den tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt blev beskyldt for modsatte. Hun blev kaldt følelseskold og isdronning. Det er nemmere at relatere til en makrelmad fremfor en Gucci-taske.

Mette Frederiksens strategi fungerer selvfølgelig godt på Facebook. Her opnår man som regel stor gennemslagskraft, hvis man kan tale til modtagerenes følelser. Derfor ser vi mange opslag, der skaber vrede og frygt - men vi ser også meget indhold, der hylder og vækker glæde.

Mere bemærkelsesværdigt er det, hvor vigtig en platform Instagram tilsyneladende er for landets statsminister. For de, der ikke kender Instagram, baserer det sociale medie sig på billeder. Kommentarspor og tekst fylder meget mindre, end det gør på Facebook. Her er der ofte lidt mere hyggeligt og æstetisk. Billeder af fastelavnsboller fylder mere end samtaler om Danmarks vaccinehåndtering.

Især Instagram er en vigtig brik i Mette Frederiksens kommunikationsstil. De fleste, der har prøvet at oprette et brugernavn, ved, at man ofte skal ud i specielle kombinationer af bogstaver, tegn og tal, før man finder et brugernavn, der ikke allerede er optaget. Sådan var det ikke for statsministeren. Da Mette Frederiksen (S) kom på Instagram, blev det under det simple brugernavn "mette", som hun overtog fra en anden bruger, der allerede havde navnet. Det kom i stand, efter Socialdemokratiet kontaktede Facebook, som ejer Instagram. Det er meget tydeligt, at det er vigtigt for statsministeren - og det korps af kommunikationsfolk, der er omkring hende - at hun fremstår folkelig, hyggelig - og almindelig.

Og det er såmænd ganske forståeligt, at statsministeren bruger sociale medier til at kommunikere med befolkningen. Det provokerende er, at der tilsyneladende er masser af tid til at dele billeder af makrelmadder og håndboldjubel, mens stort set enhver forespørgsel om et kritisk og dybdegående interview afvises. Problemet opstår, fordi det nærmest udelukkende er via de sociale medier, statsministeren kommunikerer - hvis man ser bort fra de stramt styrede pressemøder. Og de er ikke nok til at opretholde et sundt demokrati.