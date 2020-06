Malk de Koijn fik en nordjysk parkeringsplads til at gynge: Sætter ny standard for drive-in koncerter

AALBORG:Da publikum i bilerne langsomt ruller ind på parkeringsområdet ved Aalborg Lufthavn, ligner det til forveksling starten på skolernes sommerferie, hvor det første hold charterturister parkerer vognen og flyver til en varm middelhavsø for at fortære en halv-pension og stege i skyggen.

Med en bils bredde parkerer bilerne i afstand fra hinanden, og giver udsyn til de bagvedstående biler, som holder forskudt. Forruderne er vendt mod de sorte plastik-afskærmninger på scenen, som blafrer i vinden i det åbne landskab. Med en billetpris på 800 kroner per motor, har de fleste valgt at mase fire fuldvoksne skikkelser ind i de kompakte biler. Der sidder de så, de hip-hop glade mennesker, med en dåseøl i hånden, sæderne i bund og stirrer ud af ruden med afventende ansigter, som fugleunger i en tryg rede, der kun venter på, at Malk de Koijn skal fodre dem med lyrisk rap og hoved-nikkende beats.

Omkring 70 biler deltog til drive-in koncert med Malk de Koijn i Aalborg Lufthavn torsdag aften. Foto: Henrik Louis

I en bil sidder Albert Smith på 19 år sammen med sin far på forsædet og slænget omme bag i.

- Jeg skulle have set Malk de Koijn på Roskilde, de skulle have lukket og slukket for den anden største scene, og jeg er ked af, at det blev aflyst. Men det her er en fed ide med drive-in, nu når man ikke kan andet, siger han ud af vinduet.

Bag dem er fire personer netop rullet ind på pladsen, og forbereder sig på, hvordan de alle sammen kan få udsyn til scenen, drikke en øl og nyde en Malk de Koijn koncert, som under normale omstændigheder får publikum til at kaste hænderne mod himlen og trampe på fornuften.

- Nu har vi jo ikke prøvet det her før, så jeg er som udgangspunkt sindssygt kritisk, lyder det et grin fra Adam Buus på 40 år.

Hans sidemakker på bagsædet supplerer ham. Han har oplevet de tre rappere før, og forventer en noget anderledes stemning.

- Det er et noget andet publikum end normalt, kan jeg se, siger Søren Hansen og kigger mod bilen ved siden af, som har et par teenagere på bagsædet.

- Ja, der plejer at være tætte hashtåger og fulde mennesker, lyder en hurtig kommentar fra forsædet i bilen.

- Det her bliver meget mere intimt og roligt. Vi sidder jo i vores lille rum, og det skaber en anden oplevelse, godt nok på bekostning af, at vi ikke har den kontakt til andre og til kunstnerne, som vi normalt har til koncerter, siger Søren Hansen.

Vagterne på pladsen holder nøjsomt øje med afstandsreglerne, at ingen træder ud af bilen og kun de venstre bilruder må være rullet ned. Her er der større afstand mellem potentielle smittegrupper end i et supermarkedet, og både det og den alternative koncertform, har fået et gravidt par til at parkere bilen i bagerste parket og smække fødderne op i forruden. De ser frem til hvordan "Danmarks ubestridte top" håndterer det at blæse en nordjysk parkeringsplads omkuld.

I 2015 vandt de Dansklærerforeningens pris, Tankestregen 2015. Trioen fik prisen for "at have skabt sit eget sproglige univers med pudsige oversættelser, skæve rim og underfundige omskrivninger". Her det ene ansigt i trioen, Blæs Bukki. Foto: Henrik Louis

Fjedrene skal være varme

Vinden blæser hen over den åbne parkeringsplads, mens de tre garvede rappere åbner showet med statiske ben og en fri arm, der dikterer rytmen overfor publikum. Måske er de en anelse ubekvemme over manglen af tilråb, crowdsurf, ølkast og fulde mennesker på skuldrene af hinanden.

Ping-ponget mellem Tue Track, Blæs Bukki og Geolo G på scenen fejler dog intet, og det afspejler sig i, at rimmene og flowet rammer på slaget. Lyden der går gennem radioen, er som masteret til et album.

Langsomt begynder de tre at opbygge selvtilliden uden et skrigende publikum foran dem, armbevægelserne bliver større, benene bløder op og selvom publikum foran scenen er byttet ud med en tom asfaltvej, så ser de tre herre ud til at nyde oplevelsen.

Med hovederne ude og radio skruet op, måtte publikum finde sig til mode i koncerten, som de bedst selv kunne det. Foto: Henrik Louis

"Alle i en Renault, giv et dyt. Alle bare dyt, dyt, bare dyt", lyder det fra Tue Track hen over et beat i sangen Nalk, som indleder med fortællingen om en mand fra Peru, det vågnede op i sin Renault. Resten af den sang skal nok censureres for præsten.

Røgen fra scenen når ikke engang ud over scenekanten, før vinden har sendt den udover den bagvedliggende mark. Alligevel formår de tre rappere at holde pulsen i sangene, opløftet af bilhorn og vinduesviskere, som i aften erstatter hujende tilråb og gyngende arme.

Tue Track, Blæs Bukki og Geolo G kommunikerer mellem sangene med publikum over en app, som sender film fra bilen direkte op på storskærmen. På den måde får de tre makkere, med ryggen vendt mod bilerne og øjnene på den store skærm, et kort indblik i den stemning, som trods alt er opstået i de fremmødte biler.

Appen Zoom blev brugt til at kommunikere med publikum under koncerten. Foto: Henrik Louis

Der kysses og sendes håndtegn fra appen, og der er ingen tvivl om, at det fremmødte publikum er kommet for at høre Malk de Koijn, og hverken blæst, afstandsregler eller en verdensomspændende pandemi kan stoppe dem i det.

Efter flere ekstra-numre og en tur ned mellem publikums hoppende biler, sender lyden fra samtlige bilhorn på pladsen Malk de Koijn ud af scenen. De står på sidekanten, vinker og betragter bilerne som rullerne vinduerne ned, skruer op for mere Malk de Koijn på anlægget og kaster håndtegn. En enkelt fyr hænger ud af vinduet og råber op mod scenen.

Det hele lugter af noget, som kunne have fortsat i meget længere tid end en time - både fra publikums side, og fra Tue Track, Blæs Bukki og Geolo G. På trods af ingen flyvere over lufthavnen i aften, så var rap-gruppen flyvende.