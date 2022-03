Man skulle tro, det var løgn, men den er god nok: 1 insulinpen, 52 klik

Da Nordjyske forleden besøgte Lindholm Plejehjem i Aalborg oplevede vi, hvordan de ansatte igen og igen måtte vente i telefonkø, når de skulle have fat på lægehuset eller apoteket.

- Du er nummer ni i køen, vent venligst, lød beskeden til en sosu-assistent.

Når personalet på plejehjemmene skal passe på vores ældste og mest svagelige medborgere, er det vigtigt, at de kan komme hurtigt i kontakt med en læge eller et apotek. Derfor er ventetider i telefonen mildest talt en uhensigtsmæssig forsinkelse – også fordi det stjæler tid fra de ansattes direkte kontakt med de ældre.

Men det, som Nordjyskes journalist og fotograf så med deres egne øjne, er slet ikke noget problem, lød det fra lægernes og apotekernes organisationer. I samarbejdsudvalget med kommunen har de nemlig talt om, at plejehjemmene skal have hurtig adgang til læger og apoteker, og så er problemet jo løst.

Her er vi nok inde ved kernen af ældreplejens udfordringer i dagens Danmark. I systemet handler det mindre om, hvordan virkeligheden udspiller sig mellem de varme hænder, altså plejerne, og borgerne – og mere om, hvordan de kolde hænder, altså hele det administrative lag, opfatter virkeligheden. Det er derfor forstyrrende at berette om telefonkøer, for det problem er jo elimineret i systemets plan.

Men beklager, kære Apotekerforening og PLO (de praktiserende lægers organisation), I bør hurtigst muligt revidere jeres virkelighed. For i den virkelige verden i Aalborg og formentlig i mange andre kommuner er der ingen direkte kommunikationslinjer fra plejehjemmene og ind til lægehusene og apotekerne. Det er muligt de eksisterer, men ikke alle plejehjem og deres personale er i så fald informeret om dem. Et godt gæt er, at informationen er faldet ned mellem de mange stole, der fylder i ældreplejens administration.

I serien ’Mindre kontrol – mere hjerterum’ er Nordjyske gået på jagt efter regler og arbejdsgange, der stjæler tid fra det, som ældreplejen først og sidst burde handle om: omsorg. Personalets daglige ventetider i telefonen er et åbenlyst eksempel, og det er et problem, som Aalborg og alle øvrige kommuner i Nordjylland kan løse i morgen, hvis de sætter sig for det.

Her er et andet eksempel: Da Nordjyske besøgte Lindholm Plejehjem, skulle beboeren Asta have udleveret en ny insulinpen. Aftenvagten åbnede sin iPad og trykkede ind på Astas medicinkort. Men for at tilføje en ny bestilling, skal alle tidligere medicintyper registreres på ny. Hver gang. Så at registrere en ny insulinpen krævede 52 gen-registreringer – og aftenvagten spildte tid, som kunne være brugt på at tale med Asta.

Man skulle tro, det var løgn, men den er god nok. 1 insulinpen, 52 klik. Vi har det på video.

Statsminister Mette Frederiksen har sat kommunerne fri til at få bugt med de bureaukratiske udfordringer i ældreplejen. Bureaukrati, som kan føre til omsorgssvigt magen til dem, som Nordjyske blandt andet har beskrevet på plejecentret Margrethelund i Dronninglund.

Kommunerne, herunder Aalborg, er gået i gang med at drøfte, hvordan de bedst kan udnytte den nyvundne frihed, men endnu mangler vi deres bud på konkret handling.

Nu har vi på Nordjyske anvist to muligheder, ligesom vi har beskrevet det alt for store frafald blandt studerende på sosu-skolerne. En regulær bombe under fremtidens ældrepleje. Her har Region Nordjylland og de nordjyske kommuner i denne uge afsat et ekstra beløb for at mindske frafaldet, hvilket er et rigtigt godt tegn på politisk vilje.

Men vi fortsætter afdækningen i de kommende uger og hører meget gerne fra jer, hvis I har konkrete oplevelser på regler og arbejdsgange, der bør skrottes for at skabe mere hjerterum. Vi må i fællesskab gøre bureaukratiet opmærksom på den virkelige virkelighed, som vi byder vores ældre.

Skriv til mig på kes@dnmh.dk.