Mand faldt i søvn bag rattet og stødte ind i parkeret bil

HJØRRING:Det kunne være gået helt galt, da en mand i 20'erne faldt i søvn bag rattet og stødte ind i en parkeret bil på Frilandsvej i Hjørring søndag morgen.

Heldigvis kunne politiet hurtigt konstatere, at der udelukkende var tale om materiel skade på de to kolliderede biler, da de nåede frem til adressen kort efter. Begge biler var imidlertid ikke i stand til at køre nogen steder.

Den 20-årige erkendte, at han var faldet i søvn bag rattet, og da politiet gav ham en såkaldt udåndingstest, viste det sig også, at han havde indtaget så meget alkohol, at hans promille var over den lovlige grænse på 0,5.

Derfor sigtede og anholdt politiet ham for spirituskørsel.

Der gik dog ikke længe, før politiet kunne gentage samme handling.

På Hans Aabelsvej i Sæby standsede de søndag aften en 54-årig mand til kontrol. En test viste, at billisten havde en promille over 0,5, og den 54-årige fortalte da også selv, at han havde drukket alkohol, inden han satte sig ind i bilen.

Og kort efter var den gal igen.

Denne gang i Bejstrup nær Fjerritslev, hvor en 50-årig bilist viste tydelige tegn på at være påvirket under hans kørsel. Politiet standsede ham, og en test viste, at den 50-årige mand havde drukket mere alkohol end tilladt ved kørsel.

Som i de to andre tilfælde blev manden anholdt og sigtet for spirituskørsel.