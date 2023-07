Mand forsøgte at stikke person med et glasskår

HJØRRING:En 36-årig mand er ved Retten i Hjørring idømt fire måneders ubetinget fængsel for en række forhold - heriblandt at have truet og forsøgt at stikke en person i ansigtet eller halsen med et 15 centimeter langt glasskår.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Dorte Kvist Knudsen.

Episoden fandt sted om eftermiddagen 23. marts i år, i forbindelse med at den dømte skulle fraflytte sin bolig.

- Så havde der været en uoverensstemmelse mellem ham og den forurettede tidligere på dagen. Så havde han drukket noget alkohol i løbet af dagen, og så var han blevet vred. Det ender ud i, at han smadrer ruderne ind til hans værelse og tager det her glasskår og løber efter ham, fortæller Dorte Kvist Knudsen.

Den dømte fik fat på den forurettede, men overfaldet blev stoppet, da personer, som var til stede, holdt den 36-årige tilbage.

Den 36-årige kunne ikke huske hele episoden, men vidner og videoovervågning var med til at dokumentere forløbet.

Han blev udover trusler og forsøg på vold dømt for besiddelse af en foldekniv og at have knust to ruder. Den 36-årige modtog dommen.