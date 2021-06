Mand havde større mængde amfetamin i bilen - retten må åbne ekstraordinært tidligt

VODSKOV:En 36-årig mand fra Aalborg bliver vækket tidligt onsdag morgen - i arresten i Kong Hans Gade - da han skal fremstilles i grundlovsforhør i retten.

Grunden er, at en patrulje fra Nordjyllands Politi, tirsdag morgen lidt før klokken 7.45, opdagede en stjålet bil holde på parkeringspladsen ved Netto i Vodskov.

I bilen sad den 36-årige mand fra Aalborg, og da politipatruljen mistænkte ham for at være påvirket af stoffer, valgte man at gennemsøge bilen.

Det viste sig, at der lå en pose med cirka 200 gram amfetamin.

Det meste af dagen har manden siddet til afhøring, mens politiet har undersøgt andre forhold omkring manden.

Grundlovsforhøret skal afholdes senest 24 timer efter anholdelsen, og derfor må retten, der normalt først åbner klokken 8.30, åbne ekstraordinært tidligt.

Anklager fra Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg forventer, at der kan komme yderligere forhold, inden manden bliver fremstillet onsdag morgen.

- Efterforskerne er ved at undersøge, hvad den 36-årige mand ellers har lavet, og det ser ud til at være en sag, der godt kan udvikle sig. Men 200 gram amfetamin er rigeligt til, at han bliver fremstillet i grundlovsforhør, siger anklageren.