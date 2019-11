Mand og kvinde anholdt for at snuppe skrot

ÅLBÆK:En mand på 24 år fra Sindal og en kvinde på 47 år fra Skagen er blevet anholdt i Ålbæk.

Natten til mandag klokken 00.55 gik en alarm på byens genbrugsplads, der ligger på Industrivej i Ålbæk. Alarmen fik Nordjyllands Politi til at rykke ud til adressen, hvor de anholdte de to for indbrud og tyveri.

Politiet har ikke kunnet tilbageholde manden og kvinden og har derfor løsladt dem igen, fortæller efterforskningsleder Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi.

Dog er de to personer fortsat sigtet i sagen.