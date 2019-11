Mand truede kvinde til at køre sig rundt i Aalborg - det fandt hun sig ikke i

AALBORG:Nordjyllands Politi er på jagt efter den mand, der søndag aften røvede en 27-årig for et el-løbehjul og formentlig forsøgte at true en kvinde til at køre ham til Kastetvej i Aalborg.

Det hele startede klokken 22.16 på Vingårdsvej i Aalborg. Her blev en 27-årig mand frarøvet et elektrisk løbehjul, som han tidligere på aftenen havde lejet.

Cirka tre kvarter efter var den gal igen - en mand med samme signalement, som ham der stjal el-løbehjulet, forsøgte gennem trusler at overtale en kvinde til at køre ham fra fra Urbansgade til Kastetvej i Aalborg.

Den plan slog helt fejl.

Kvinden råbte op, indtil manden var skræmt ud af hendes bil. Herefter stak han af på et el-løbehjul.

Det får Nordjyllands Politi til at kæde de to begivenheder sammen.

Manden beskrives som 20-30 år med mørkt hår og mørke jeans.

Nordjyllands Politi opfordrer til, at man kontakter dem på 1-1-4, hvis man har set noget i forbindelse med de to episoder.