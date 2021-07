Restauratører ringet op: Udendørs musik i Blokhus skal ophøre

BLOKHUS:I går aftes var der lidt mere stille i Blokhus, end der plejer at være en hverdagsaften midt i feriesæsonen.

Mandag blev Blokhus' restauratører nemlig kontaktet af Jammerbugt Kommune, der fortalte, at al udendørs musik - herunder livemusik - skulle ophøre med øjeblikkelig virkning.

Det fortæller flere af byens cafeer til Nordjyske.

Den pludselige besked kom bag på blandt andre Nadja Vinther, der er forpagter af værtshuset Lanternen, som har højtalere stående på terrassen - og livemusik hver fredag eftermiddag.

- Det er ret utroligt, at den besked kommer i uge 29. Hvorfor tager de ikke kontakt noget før, når de ved, at vi har haft livemusik i så mange år? Vi står midt i den allervigtigste tid, hvor vi skal tjene vores penge, så jeg kan ikke forstå, hvorfor det kommer så pludseligt. Det har ikke været noget problem før, siger hun og tilføjer:

- Jeg havde ikke i min vildeste forestillet mig, at det skulle være et problem, at der står en musiker og spiller et par timer på en guitar fredag eftermiddag.

Kommunen modtog klage

Hos Jammerbugt Kommune forklarer man, at man blot holder sig til de regler, der er i forbindelse med udeserveringstilladelserne. I sidste uge modtog kommunen en klage over musik på en af byens cafeer - og det er den, der nu har givet anledning til beskeden.

- Vi gør sådan set bare opmærksom på de gældende regler. Det er relevant at informere restauratørerne, så der er lighed for loven, siger Carsten Christensen, der er miljøtekniker ved Jammerbugt Kommune.

Havde I gjort noget, hvis ikke I havde modtaget en klage?

- Det er noget, vi har haft oppe at vende med restauratørerne i Blokhus flere gange. Det her er bare en kort repetition - et brush-up - af, hvordan det skal håndteres. Også for at forhindre, at det udvikler sig til et klondike, hvor nogen trækker kunder fra andre på grund af livemusikken. På den måde er det til deres fælles bedste, at vi forsøger at regulere aktiviteten lidt, siger Carsten Christensen, der dog ikke vil oplyse, hvem der står bag klagen.

Har det været et problem før - og har I gjort noget før?

- Det her skal ikke oversættes til andet og mere end en reminder om de gældende regler, og så må vi tage den derfra. Vi er klar over, at vi ikke har håndhævet reglerne helt nagelfast, men vi har kunnet fornemme – også ud fra den her klage – at tingene måske er løbet lidt løbsk. Derfor minder vi bare om, at vi har et sæt regler, men der er stadig vide rammer i Blokhus, siger Carsten Christensen.

Han understreger, at løbet ikke er kørt for de restauranter, cafeer og værtshuse, der gerne vil have udendørs musikaktiviteter hen over de kommende uger, hvor der er allerflest turister i byen.

- Vi skal bare have nogle ansøgninger ind i forhold til de aktiviteter de gerne vil afvikle i løbet af sommeren. Der skal være lighed for loven og fælles spilleregler, som stederne kan operere indenfor. Den ene skal ikke behandles anderledes end den anden.

Møde på Futten

Ifølge både Nadja Vinther og en anden restauratør, som Nordjyske også har været i dialog med, var beskeden ellers, at fristen for at søge om tilladelse var 1. januar - og dermed forlængst overskredet.

Men den udlægning genkender Carsten Christensen ikke.

- Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Der er ingen 1. januar-frist, og der er ikke udmeldt nogen faste datoer, siger han og understreger, at der altså stadig vil være mulighed for at søge om tilladelse.

På Futten - Blokhus' berømte spisested - præsenterer man livemusik hver eneste dag hen over sommeren i den store gård. Her har forpagter Thomas Othegraven blot følgende kommentar:

- Vi håber, at der er tale om en misforståelse.

I disse minutter holder Blokhus' restauratører møde med Jammerbugt Kommune, hvor parterne drøfter, hvad der skal ske.