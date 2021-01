Mange beboere på nordjysk plejehjem smittet med corona, selv om de er vaccineret - flere er døde

Corona-smitten florerer voldsomt på et nordjysk plejehjem, hvor de fleste beboere nytårsaftensdag fik deres første stik af en vaccine mod corona.

Det er Plejehjemmet Solgaven i Hobro, der er ramt af et stort corona-udbrud. 24 beboere og 23 medarbejdere er smittet, lyder status mandag 18. januar.

- Det er temmelig bekymrende. Lampen lyser rødt, siger Michael Tidemand, ældrechef i Mariagerfjord Kommune.

- Man må formode, at nogle af beboerne var smittet, allerede inden de fik vaccinen. Siden har det bredt sig.

- Vi ved jo godt, at der skal to stik til, for at vaccinen virker. Det har været et kapløb mellem smitten og vaccinen, og desværre er det ikke vaccinen, der har vundet, beklager Michael Tidemand.

Under det igangværende udbrud på Solgaven er flere beboere afgået ved døden med covid-19 - præcis hvor mange, ønsker Michael Tidemand dog ikke at oplyse.

Otte var i karantæne

Solgaven har 67 beboere. På den sidste dag i 2020 fik næsten alle det første stik med en corona-vaccine - på nær otte beboere, som var i karantæne på mistanke om, at de var smittet.

- Men stedet for at inddæmme smitten, har den spredt sig. Det er desværre ikke lykkedes os at bryde smittekæderne, siger Michael Tidemand.

Ældrechefen understreger, at personalet har fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer hvad angår værnemidler og hygiejne. Han beklager, at det ikke har været nok.

- Måske er det en mere smitsom variant af corona, som er på Solgaven. Det vil vi få svar på senere, siger Michael Tidemand.

Kvik-test af alle

I et forsøg på at komme smitten til livs indfører Mariagerfjord Kommune fra tirsdag 19. januar kvik-test af alle, der arbejder på Solgaven.

Det sker i et samarbejde med Falck, som vil stå ved indgangen til Solgaven med test-kit hver dag de næste syv dage.

- Vi ser hele tiden på sikkerheden. En af vores hygiejnesygeplejersker er flyttet ind på Solgaven og giver personalet råd om værnemidler og rengøring. Det seneste er, at vi opgraderer rengøring af kontaktflader, siger Michael Tidemand.

Solgaven har en stab på 75 fastansatte, og ældrechefen lægger ikke skjul på, at det er en stor udfordring af få vagtplanen til at hænge sammen med 23 hjemsendte.

- Vi trækker på personalet på andre plejehjem, fra hjemmeplejen og det sociale område. Vi søger også efter eksterne i en jobbank, siger Michael Tidemand.

Der har ikke været alvorlige udbrud af coronasmitte på Mariagerfjord Kommunes plejehjem siden i foråret, da Skovgården i Hadsund og Teglgården i Als var ramt. Smitten begrænsede sig dengang til enkelte personer og ansatte.

Beskyttet efter en uge

Ledende overlæge på Aalborg Universitetshospitals infektionsmedicinske afdeling, Michael Dalager-Pedersen, forklarer, at det første vaccinationsstik beskytter efter en uges tid.

- Effektiviteten af vaccinen kan være helt op til omkring 50 procent, men det betyder så også, at man ikke er fuldstændig beskyttet.

- Selv efter andet stik, hvor effektiviteten på vaccinen er på omkring 95 procent, vil der stadig være en risiko for smitte i en institution, men dog sjældent flere personer på én gang, siger Michael Dalager-Pedersen.