Mange fartsyndere i påsken: Høje hastigheder på tomme veje

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi har tidligere fortalt, at den ekstra plads på vejene under coronakrisen, har fået flere bilister til at køre hurtigere.

Og i løbet af påskedagene røg mange bilister i fælden, da Nordjyllands Politi gennemførte en række trafikkontroller - især i Frederikshavn kommune og områderne langs vestkysten.

Omkring 100 bilister fik en hilsen med fra politiet i påskeugen - halvdelen af dem var for at overtræde hastighedsbegrænsningerne, oplyser Nordjyllands Politi i pressemeddelelse.

Især på motorvej E45 var speederfoden tung. På den første kontroldag blev to bilister målt til at køre henholdsvis 177,9 km/t og 166,3 km/t.

- Af de færdselsager, vi optog, var omkring 50 procent af dem for overskridelser af hastighedsbegrænsningerne. Flere af disse førere er målt til en hastighed, der vil give en frakendelse af førerretten, siger den ansvarlige for Nordjyllands Politis påskekontroller, fungerende politikommissær Thomas Ottesen, der vurderer, at denne kedelige tendens med at træde lidt ekstra på speederen kan skyldes den ekstra plads, der for tiden er på vejene.

- Men fart er sammen med sprit og uopmærksomhed en af primære årsager til ulykker og deres voldsomhed, så vores råd er helt enkelt: Sænk farten. Bare lidt. Det redder liv, understreger politikommissæren.

Også mobil- og selesager

Ud over fart havde Nordjyllands Politi også fokus på opmærksomhed i trafikken. Der blev også skrevet 20 sager for at tale i mobiltelefon under kørsel samt fem sager for ikke at have sikkerhedssele på under kørslen.

Som en følge af COVID19 valgte Nordjyllands Politi – ud fra et sundhedsfagligt synspunkt – at aflyse de traditionelle systematiske spritkontroller.

- Men vores personale griber naturligvis ind, hvis de stopper en trafikant, og man får mistanke til, at føreren er påvirket, ligesom at de enkelte politi-patruljer stadig foretager en spritkontrol af de enkelte bilister, når det skønnes nødvendigt,” understreger Thomas Ottesen.