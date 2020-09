Mange flere får invaliderende sygdom: Nordjylland hårdt ramt

NORDJYLLAND:Sclerose er den livsledsager, ingen vil have.

Men faktum er, at stadigt flere får det. Danmark er blandt verdens hårdest ramte lande, når det kommer til antallet af patienter med den invaliderende sygdom, og Nordjylland går ikke ram forbi.

Her er antallet af patienter fordoblet på 20 år.

Det dokumenterer tal fra en verdensomspændende optælling foretaget af den internationale paraplyorganisation Multiple Sclerosis International Federation (MSIF), som er offentliggjort fredag.

Optællingen, der omfatter data fra 115 lande og dækker 87 procent af verdens befolkning viser, at antallet af sclerosepatienter i verden er steget til 2,8 millioner i dag fra 2,3 millioner i 2013. Det svarer til en stigning på 22 procent.

Undersøgelsen fra MSIF afslører, at Danmark er det fjerdehårdest ramte land i verden - kun overgået af lilleputnationen San Marino, vores nærmeste nabo mod syd, Tyskland, samt kun lige akkurat USA. Ifølge den nye undersøgelse får gennemsnitligt 1 ud af 3000 mennesker sclerose i verden. I Danmark er det tal ni gange højere - her er det ca. 1 ud af 350 danskere, der må leve med diagnosen.

Ifølge en pressemeddelelse fra Scleroseforeningen viser tal fra Det danske Scleroseregister over en fordobling af antallet af danskere med sclerose i Region Nordjylland i perioden 2000-2020, hvor antallet er steget fra 781 til 1665 sclerosepatienter. Ifølge den seneste opgørelse fra Det danske Scleroseregister lever godt 16.500 danskere med sygdommen - og ca. hver tiende af dem bor i Region Nordjylland.

Det er stadig en gåde, hvad der er årsag til, at mennesker får den uhelbredelige sygdom, der rammer dobbelt så mange kvinder som mænd. Det gælder også i Region Nordjylland, hvor to ud af tre patienter er kvinder. Til gengæld har man en formodning om, at forklaringen på den voldsomme stigning bl.a. skyldes bedre diagnosticering og længere levealder.

Sclerose I alt lever godt 16.500 danskere med diagnosen sclerose og hvert år får yderligere omkring 600 personer diagnosen. Det sker hyppigst i alderen 20-40 år, og kvinder rammes dobbelt så ofte som mænd. Danmark har en af de højeste forekomster af sclerose i verden. Sclerose er en kronisk sygdom, som angriber centralnervesystemet, det vil sige hjernen og rygmarven. Symptomerne kan være synsproblemer, føleforstyrrelser, nedsat kraft eller lammelser Det kan også være såkaldt kognitive symptomer som koncentrations- og hukommelsesbesvær. Årsagen til sclerose kendes endnu ikke. Arvelighed spiller en mindre rolle. Infektioner, rygning og mangel på D-vitamin er sat i forbindelse med scleroseudvikling, men ingen enkeltårsag er identificeret. Forskerne antager, at sygdommen er en multifaktoriel sygdom, det vil sige, at flere faktorer tilsammen udløser sygdommen. Sclerose kan ikke helbredes, men sygdomsforløbet kan påvirkes og bremses, og symptomerne kan dæmpes. Kilde: Scleroseforeningen VIS MERE

Sclerose har store konsekvenser for de personer, den rammer. Den gennemsnitlige alder på diagnosetidspunktet er 32 år, men sygdommen rammer alle aldre, også børn.

Ny dansk forskning fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velværd fra 2. september i år viser, at sclerosepatienter allerede fem år efter deres diagnose forlader det ordinære arbejdsmarked som følge af sygdomsforværring, og blot to år senere må de forlade arbejdsmarkedet helt.

- Vi står nu med klare beviser for, at sygdommen er i stigning, men også for at den stadig har store konsekvenser for de mange, der rammes på et tidspunkt i livet, hvor man gerne skulle have mange gode år foran sig. Vi ved, at tidlig behandling er helt afgørende for at modvirke sygdommens følger. Derfor er det helt utrolig vigtigt, at ressourcerne følger med det stigende antal patienter, så vi får sat ind med den rette behandling og støtte i tide, siger Scleroseforeningens direktør, Klaus Høm, i en kommentar til de helt nye tal.