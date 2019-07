Mange har fobi for farlige dyr: Her er topscoreren

NORDJYLLAND: Hvis du også går og døjer med en frygt for edderkopper, så er du ikke alene.

Edderkoppen er nemlig det dyr, som vi mennesker frygter mest. Det viser et nyt tjekkisk studie lavet af forskere fra Karlsuniversitetet i Prag.

Det skriver Videnskab.dk.

Studiet blev foretaget ved at lade over 2.000 deltagere bedømme billeder af 24 forskellige dyr, der tit indgår i fobier, i forhold til parametrene frygt og afsky.

Den røde panda blev inkluderet som det eneste dyr, der ikke forbindes med fobier, som en form for kontrollant.

Parametrene frygt og afsky er valgt, da de dækker over nogle af menneskets mest grundlæggende psykologiske reaktioner på farlige dyr.

Ifølge Jakub Polák, der er en af hovedforskerne bag det nye studie, er et studie som dette aldrig blevet lavet før.

”Det er det første studie, som har undersøgt, hvordan mennesker reagerer på en række udvalgte billeder af dyr i forhold til både frygt og afsky,” fortæller han til Videnskab.dk.

Edderkoppen var det dyr, som samlet scorede højest i forhold til de to parametre.

Angsten over for edderkopper kan, ifølge studiet, hænge sammen med, hvor anderledes edderkoppen er fra os selv samt frygten for ufrivilligt at komme kontakt med den.

Frygten for ufrivillig kontakt er en faktor, som går igen i forhold til frygten for kakerlakker, der dog frygtes mindre end edderkoppen, på trods af at kakerlakken faktisk er farligere end edderkoppen grundet dens rolle som sygdomsbærer.

Lus med farlige sygdomme

De dyr, som vækkede mest afsky blandt de adspurgte, var mindre smittebærende dyr som lus, bændelorme og rundorme. Ifølge studiet kan dette hænge sammen med, at vi forbinder disse dyr med farlige sygdomme.

”Vi kan se, at fobier for forskellige slags dyr bliver udløst gennem påvirkelse af forskellige psykologiske reaktioner. Enten gennem frygt, for eksempel for rovdyr, eller gennem afsky for for eksempel parasitter og andre smittebærere,” fortæller Jakub Polák til Videnskab.dk.

Jakub Polák forklarer derudover, at studiet har vist, at man kan bruge billeder på lige fod med andre psykologiske tests til at diagnosticere fobier for dyr, og at meget få dyr gennem billeder kan fremprovokere reel frygt hos mennesker, som ikke lider af fobier.

Overordnet set var edderkopper og slanger de dyr, som flest af de adspurgte følte frygt for, hvilket ifølge studiet stemmer overens med disse dyrs hyppige optræden i gyserfilm og -litteratur.

Ifølge litteratur- og medieforsker ved Aarhus Universitet, Mathias Clasen, som forsker i gyserlitteratur, kan dette hænge sammen med, at frygten for disse dyr er blevet nedarvet.

”Det er velkendt i forskningen, at nogle dyr typisk opfattes som skræmmende af gode evolutionære årsager. Eksempelvis slanger og edderkopper, som formentlig har udgjort en trussel for vores forfædre,” siger han til Videnskab.dk.