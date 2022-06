Mangel på frivillige kan betyde, at flere udsatte børn ikke kommer på sommerkoloni

AALBORG:Hvert år sender Børnenes Kontor i Aalborg børn fra ressourcesvage hjem på feriekolonier.

En uge ved havet i Nordjylland. En stor is, rundboldtuneringer, Ludo-hygge og nye venskaber. Det er opskriften.

- De kommer tilbage i skole og fortæller, de har svømmet i Vesterhavet og fået is ved isboden - ligesom alle de andre børn i skolen, fortæller Nina Hav, der er formand for organisationen.

Men i år risikerer lidt over 20 børn ikke at komme afsted. For ligesom festivalerne oplever Børnenes Kontor for første gang nogensinde store problemer med at få nok frivillige, der vil være ledere for børnene i en uge. Og det er på trods af, at Børnenes Kontor har trukket på alle de muligheder, de har, for at få fat i dem.

- Jeg har siddet i bestyrelsen siden 1993 og været formand siden 2005, og jeg har aldrig nogensinde oplevet det her før. Hvis ikke jeg kan få nogen leder, kan jeg ikke sende børnene afsted. Så er jeg nødt til at ringe til forældrene og sige, at det ikke bliver til noget.

Og det kan i sidste ende have store konsekvenser for det enkelte barn.

Nina Hav er formand for Børnenes Kontor. Foto: Kim Dahl Hansen

Uden for fællesskabet

Det er omkring 150 børn, der i løbet af sommeren skal sendes afsted på koloni i Nordjylland. Heraf er det 23 af de yngste børn, der er i risiko for ikke at komme afsted, forklarer Nina Hav. Børnene er ikke mere udsatte, sårbare eller anderledes end gennemsnitsbarnet i den danske folkeskole, men det er børn, hvor der i hjemmet mangler ressourcer på "alle leder".

- Som regel er det økonomisk, men det kan også være, at man som forælder er lidt presset og klemt og ikke har det mentale overskud til at kunne komme afsted. Der kan også være nogle, som ikke har haft arbejde, og bliver sendt i arbejde lige nu, og derfor ikke har mulighed for at tage ferie med deres børn.

Det er altså derfor i forvejen ofte de børn, hvor der i hjemmet ikke er penge til at gå til en sportsgren eller anden hobby, der kræver dyrt udstyr. Børn, der på den måde har svært ved at tale med i skolen om netop det.

- Det betyder meget for dem, hvis alle deres venner skal afsted på ferie, men de skal bare være hjemme, og når de mødes i skolen igen, gider de ikke gå hen til dem, som fortæller, for de har ikke selv noget at fortælle.

- Du kender godt lærere. Hvad er det første, de gør, når skolen starter, spørger hun ledende og fortsætter: ”Skriv en stil om jeres ferie og fortæl, hvad I har oplevet”. Den er jo klassisk. Så er skoleåret jo startet rigtig møgdumt, og så kan det hele fandeme også være lige meget.

Familie siger på gensyn til feriebørnene, der skal på feriekoloni. Arkivfoto: Claus Søndberg

Derfor er det heller ikke uden mulige konsekvenser, hvis turen for de yngste må aflyses grundet manglende ledere, forklarer Nina Hav.

- Hvis vi er grove nok, og det her gentager sig år for år, så er der jo faktisk nogle af dem, der nemt kan komme til at være i marginalgruppen, som kan føle sig udstødt, udenfor og føle, at de ikke er gode nok. Det påvirker, hvor meget de vil være en del af samfundet, hvis de har en følelse af, at andre alligevel ikke gider dem. Man skal passe på ikke at male alting sort, for sådan behøver det ikke at gå, men man skal passe på, at man ikke udstøder nogen.

- Der skal virkelig noget til. Der skal nogle ind, som virkelig trækker i det barn og får det til at forstå, at det er noget værd. Og hvis der ikke er nogle, der ser det godt nok, så tænker jeg, at vi taber nogle børn på gulvet.

Der skabes oftest venskaber mellem børnene på feriekolonierne. Privatfoto

Sværere at få frivillige

Nina Hav kan godt mærke, at det med tiden er blevet sværere at få hænderne i frivillige, men det er altid lykkedes. Aldrig har de stået en situation, hvor de måske er nødt til at skuffe en række børn, der slet ikke kan forestille sig, at de ikke skal afsted.

Ligesom hos festivalerne er hendes teori også, at corona har sat skub i ønsket om at nyde sommeren uden forpligtelser.

- De har måske sparet nogle penge op og tænker, at nu skal de ud at rejse og opleve noget, og nogle har måske også tænkt, at nu skal de på festival og have det sjovt. Så vil de måske hellere det end at være koloniledere, siger hun.

- Så tænker de på sig selv og ikke så meget på ”vi”, og det kan man måske et eller andet sted godt forstå, men jeg savner og mangler dem bare, og de har måske ikke tænkt, hvor meget de egentlig er værd.

Elever fra Tornhøjskolen pakker julegaver for Børnenes kontor, som også deler julehjælp ud. Arkivfoto: Grete Dahl

Og de frivillige er netop mere værd, end de tror, påpeger hun.

- De er netop værd, at de her børn får den oplevelse. Der står 23 børn, der glæder sig til at komme afsted, og de kan jo slet ikke i deres vildeste fantasi forestille sig, at de ikke kan komme afsted, og de vil i den grad vil nyde at få en uge, hvor de oplever noget med andre børn, og der er nogle voksne, der gider hygge sig med dem og spille rundbold. Men de unge i 20'erne tænker nok ikke, at der er nogle børn, der er så afhængige af dem, og som ikke får en ferie, hvis ikke de kommer afsted.

Om børnene kommer afsted, vil de næste dage vise. Nina Hav kan man i hvert fald altid kontakte, hvis man vil være frivillig, opfordrer hun, og man behøver ikke nødvendigvis være pædagog eller lærer. Bare man vil give en flok børn en god uge.

- Jeg kan nærmest ikke sove om natten, og det har plaget mig. Vi er så klemt. Det her betyder noget for alle os, der sidder i bestyrelsen. Det er vores hjerteblod.