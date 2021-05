Mangemillionæren drømmer om at lette igen

45-årige Mads Veiby har for mange år siden tjent penge nok til ikke at behøve at arbejde, men han kan ikke lade være. Hvad mon, der driver ham?

Mads Veiby samler et brugt mundbind op på Figostien i Gug Alper. Lidt efter et mere. Siger noget om, at skolerne jo også er åbnet igen efter coronanedlukningen, og fortæller ellers videre om, hvad der skal ske, når håndværkere har forladt området.

Det er Mads Veiby selv, der har sat gang i udviklingen af området, der rummer hans egen imposante, finurlige og omdiskuterede kæmpevilla, som allerede er berømt, selv om den først står færdig til sommer. Stien er i øvrigt opkaldt efter Mads Veibys hund.

Figo finder selv hjem til huset lige i nærheden, hvor Mads Veiby efterhånden længe har boet sammen med sin kone og børn. Det var her, han for ti år siden første gang fortalte til Nordjyske om sit iværksættereventyr, der allerede dengang havde gjort ham så rig, at han aldrig behøvede at arbejde mere.

Han fortalte om sin opvækst i en lejlighed bagved Skipperen, hvor han boede med sin mor og bror. Om avisdrengen, der blev millionær. Om skolegang, de første fritidsjob, interessen for energi- og miljødebatten og ikke mindst for biler og flyvemaskiner. Om bankjobbet. Lykkemønten. Drengedrømmen om at blive rig. Og hvorfor han valgt at bo i Gug og ikke Hasseris, som “alle de andre”.

Siden har han fortalt historien et utal af gange. Der er knap den virksomhed, forening, loge eller anden forsamling, der ikke har inviteret Mads Veiby til at fortælle sin historie - ofte for tre flasker rødvin eller “fordi han selv ville få noget ud af det”. Han ryster på hovedet.

- Til sidst kunne jeg ikke holde ud til at høre den samme historie igen og igen, og så begyndte jeg at forlange 10.000 kroner.

Det sorterede i henvendelserne, og selv om honorarkravet skæppede i kassen hos “Støt Vore Soldater” og “Hjælp Voldsofre”, gav det Mads Veiby noget af det, der ikke kan købes for penge, og som han er meget opmærksom på at bruge rigtigt, nemlig tid.

I dag er 45-årige Mads Veiby - i hvert fald en tid endnu - involveret i driften af succesvirksomheden Spilnu.dk. Han har brugt kræfter på udviklingen af Gug Alper, er medejer af medievirksomheden Min By Media ApS, der står bag MigogAalborg, nyvalgt bestyrelsesmedlem i AaB, bestyrelsesformand i “Organdonation - ja tak” og ikke mindst en slags iværksætterekspert med sæde i diverse råd og juryer - og nu også medvært på radioprogrammet “Booster” på P1 i DR, der også bruger ham i P4 Nordjylland-programmet “Søndags Panelet”.

Mads Veiby bruger altså ikke sin rigdom til at drive den af, men han bestræber sig på at bruge tiden med omtanke. Som man kan høre i Booster, advarer han iværksættere om at arbejde for meget. Hans pointe er, at hvis de arbejder måske 80 timer om ugen - blandt andet med at løse opgaver, de kan købe sig til at få løst - går det ud over den tid, de kan få ideer og udvikle virksomheden.

Et andet af hans råd er at basere sig på, hvad man ved, i stedet for, hvad man synes. Et eksempel.

- Der er jo ingen, der ser reklamer, hvis man spørger dem, siger han ironisk og refererer, at de alligevel siger til ham, at Spilnu.dk’s reklamer er dårlige og dumme.

- Men vi reklamerer ikke for at give tilskud til tv-stationerne. Vi gør det, fordi vi kan se, det virker, siger Mads Veiby, og det er generelt hans take på at drive forretning og i det hele taget: sætte sig ind data, tage bestik og eksekvere, som det hedder i businesssprog..

Det har ført ham så vidt, at han blevet en af de eftertragtede iværksætterkendisser, der er oppe i tiden. Mads Veiby synes, at “tidens rockstars” er et overdrevet udtryk for eksempelvis ham og Jacob Risgaard, kendt fra DR-programmet “Løvens Hule”. I hvert fald hvad angår ham selv, siger han.

- Det passer bedre på Jacob, smiler han og udtrykker stor respekt for “den anden” nordjyske iværksætter, der i øvrigt deler hans store interesse for lækre biler.

Mads Veiby får dog sin del af interessen. Ikke, at han bruger megen tid på at sige nej til henvendelser, men det er vist mest fordi, at mange sorterer sig selv fra, eller fordi de må vente til, han har tid. Hans telefon giver jævnligt lyd fra sig, men han tager den kun, da det måske er den håndværker, han venter at høre fra. Det er det ikke, så Mads Veiby lover at ringe tilbage.

Han siger ja, når han synes, henvendelsen er interessant - og tilsyneladende oftest, når han på forhånd har tillid til dem, der henvender sig.

Mads Veiby er - som nævnt - formand for bestyrelsen i “Organdonation - ja tak”.

- Det er ikke, fordi jeg kender mange, der har fået et nyt organ, men jeg læste HD (en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse. red.) med en, der fik nyt hjerte. Det er ham, der foreslog mig, forklarer Mads Veiby, der gennem årene har advokeret for, at folk i det mindste tager stilling til, om deres organer kan bruges efter deres død. Selv synes han, det er ret enkelt:

- Hvorfor ikke, hvis det kan redde liv, spørger han og formoder, at man selv gerne vil have en andens lever eller lunger, hvis ens egne sætter ud.

Så selv om han troede, at den første henvendelse gjaldt et sponsorat - “det sker jo” - så er han nu formand og har fået sin gamle flykammerat, coronaoverlægen Lars Østergaard med i bestyrelsen.

Mads Veiby er - som nævnt - medejer af MigogAalborg og fortæller, at han blev kontaktet af grundlæggerne Thomas Enevoldsen og Michael Qureshi, hvis kæreste er veninder med Mads Veibys kompagnon. Han så en forretningsmulighed og synes, det med medier er sjovt.

- Og det er jo fint, hvis for eksempel Nytorv er gravet op, at borgerne så kan få at vide hvorfor. Vi laver ikke undersøgende og kritisk journalistik, siger han.

Mads Veiby er - som nævnt - nyvalgt bestyrelsesmedlem i fodboldforretningen AaB.

- De har spurgt mig længe, siger han, som vist mest har sagt nej, fordi han er for stor en fan til at ville involvere sig.

I det ti år gamle interview med Nordjyske fortæller han, at han i forbindelse med AaB's pokalfinale mod FCK i 2009 satte kroner og øre på, hvor meget en AaB-sejr betød for ham. Det beløb satte han på FCK, så han enten fik den AaB-sejr, han ønskede, eller tjente en skilling på, hvis de ikke gjorde. Han kaldte det “lykkeudligning” og måtte dengang nøjes med en økonomisk gevinst.

Og det er da heller ikke tanken at blande sig i det fodboldmæssige. Slet ikke.

- Jeg kan nok godt have en holdning til, om spillerne virker psykisk stærke, men om de skal spille 4-4-2 eller 3-5-1, er altså ikke mit bord, siger Mads Veiby, der er ret bevidst om, at det ikke er hans egne serie 5-fodboldevner, der har gjort ham interessant for AaB.

Derimod vil han gerne bidrage med sin viden og erfaring, når det gælder de tanker, ideer og planer klubben - og især direktør Thomas Bælum - har om at udvikle og kommercialisere interessen for AaB og oplevelsen i forbindelse med holdets hjemmekampe.

- Mit fokus er at hjælpe Bælum med at lave en organisation, der kan tjene penge, så vi kan få noget bedre fodbold til Nordjylland, siger han.

Eksemplerne - og den travle telefon - peger på, at Mads Veiby prioriterer at netværke, og at meget bliver sat i værk fordi nogen kender nogen, som kender nogen.

- Men vi har faktisk - når vi ansætter folk - besluttet os for at ud over, hvad vi kender, og for eksempel se efter gode medarbejdere i Aarhus og København, siger han.

Udover det uformelle netværkeri - som også sker gennem det landsdækkende virksomhedsledernetværk, VL, prioriterer Mads Veiby at bruge kræfter i mere formelle sammenhænge.

Han har også sagt ja til en plads i Aalborg Kommunes Iværksætterråd i håb om, at han kan medvirke til at finde konkrete forslag til, hvordan det bliver lettere at starte selv i Aalborg - og at kommunen vil bringe forslagene videre, hvis de er gode nok. Og han får sin iværksætterfaglige nysgerrighed stillet i et projekt i regi af Danmark Tekniske Universitet. En slags udskilningsløb, hvor 300 virksomhedsideer reduceres til først 60, så 30 og endelig til 10, som både får rådgivning og finansiering stillet til rådighed. Det er der perspektiv i, synes Mads Veiby, der fremhæver, at virksomhederne udspringer fra DTU - og altså handler om, at gøre forretninger ud af forskning og opfindelser.

Godt nok sagde han i 2011-interviewet til Nordjyske, at han havde taget bestik af, at isterningeposen, klemmen og clipsen var opfundet, og at han derfor koncentrerede sig om at gøre noget eksisterende bedre, smartere eller billigere - men han er stadig fascineret af opfindelser og opdagelser.

- Det er erhvervslivet, hvad der skal redde kloden og klimaet, mener Mads Veiby, der fik vakt sin interesse for klima og miljø, da han var elev på Rebild Efterskole. Med sin hang til hurtige biler, flyvemaskiner og store huse viser han, at han ikke tror, at adfærdsændring og afholdenhed er løsningen, men han argumenterer også gerne og længe for, at atomkraft er den oplagte energiløsning, der vil give os tid til at løse diverse klimaproblemer.

- I Sverige lukker man Ringhals, og efter et strømsvigt erstatter man det med en dieselgenerator, siger han og løfter armene i afmagt.

Han begiver sig ud i en detaljeret beskrivelse lovprisning af salt-generatorer og fortæller, at han også forretningsmæssig var interesseret i projektet.

- Men jeg var for lille, siger han - og fortæller dermed både, at det er meget store investeringer, der er behov for i den branche, og at der er grænser for hans egen økonomiske formåen, selv om grænsen ikke umiddelbart er til at få øje på.

Han nyder bare - stadig - at han kan købe biler og motorcykler, som han har lyst til - og at køre dem. Han har ikke noget behov for at vise sin rigdom frem, men har omvendt heller ikke noget behov for at skjule den. Eksempelvis stillede han for nogle år siden op i tv-programmet “De røde på udebane” og diskuterede rigdom og ulighed med skuespilleren Anne Marie Helger.

Mads Veiby nyder at have råd, og han fremhævede glæden ved at skabe arbejdspladser. Den har han stadig, selv om følelsen er mere velkendt end den wauw-følelse det gav første gang en medarbejder, fortalte at nu havde hun og kæresten købt hus.

Mads Veiby drives af at se noget lykkes og er fascineret af, at det at snakke om ideer med andre kan omsættes til noget håndgribeligt.

- Og når det at opfylde nogle drømme kan føre til, at andre får opfyldt deres drømme, så er det stort, siger han.

Anne Marie Helger, der med milde ord var ret skeptisk inden mødet med Mads Veiby, kaldte ham efterfølgende “en usandsynlig sympatisk mand”. Hun kaldte ham også både gæv og usnobbet og gav udtryk for, at hun ville revurdere sin skepsis.

Når det er sagt, så oplever Mads Veiby, at tonen på det seneste har ændret sig. Han har tidligere fremhævet, at Janteloven ikke fylder i det nordjyske, men nu synes han, at den er vinder frem - i hvert fald på sociale medier.

- Prøv at se kommentarsporene. Det er som om, det er helt legitimt at fryde sig, hvis det går galt for en virksomhed, eller hvis der er en, der glæder sig over en ny bil, så ønsker andre sig, at den bliver konfiskeret, siger han og ryster på hovedet.

- Jeg ved ikke, om det er coronaen, om folk har siddet for meget inde og er blevet sure, siger Mads Veiby, der er ret bevidst om at beholde sin egen positive tilgang til andre mennesker. Han refererer til et norsk forsøg, der viser, hvordan man med banale ændringer af omgivelser og information kan påvirke, hvor bange forsøgspersonerne er for verden og livet.

Man har altså selv indflydelse på, hvilket humør man selv og andre er i, konkluderer Mads Veiby, der som et lillebitte eksempel på det nævner, at han har sat sig for at huske at ønske sine Facebook-venner tillykke med fødselsdagen.

Men faktisk bruger Mads Veiby ikke så mange kræfter på, hvad folk synes.

- Jeg nyder at tjene mange penge og at bruge dem på noget, der er sjovt, siger han og fortæller, hvorfor båden, der ligger i Skive, endte med at blive en motorbåd og ikke en sejlbåd, selv om han er rigtig glad for at sejle. Det tager bare for lang tid med en sejlbåd, hvis nogle vennepar skal mødes en weekend.

- Jeg har også købt et større fly, smiler han med en skæv henvisning til det fly, han fortalte om for ti år siden, da han havde som mål at besøge alle de danske øer. Det har han forsåvidt stadig, og han når da også flere og flere.

- Men jeg kunne godt tænke mig at have overnattet på flere af dem, siger han og lyser op:

- Men jeg tror, jeg har landet på alle landets flyvepladser.

Hver mand sine problemer. Det nye fly har for eksempel plads til seks personer, og så nytter det jo ikke at have en almindelig personbil med plads til fire stående i Roskilde, når familien flyver over til huset i Nordsjælland - hvis altså der er gæster med.

Mads Veiby roser farven på journalistens meget blå VW Polo og kritiserer danskernes generelle konservative farvevalg på deres biler. Beklager, at Porschen i garagen også er grå, men udbuddet af friske farver er lille i et afgiftstungt land som Danmark, men heldigvis kommer en Ferrari stadig i rød. Han bemærker også, at den blå bil trænger til en vask, og konstaterer, at det økonomisk set er fjollet, at den kører på “gule plader”, og driller med at det er en reminiscens af et skattehul fra 0’erne, når man ikke skal bruge bilen til decideret arbejdskørsel.

Mads Veiby er - med færre ord - rigtig godt inde i afgiftsforholdene, når det gælder biler, og peger på det paradoksale i, at det bedst kan betale sig at have to små biler stående i Roskilde end én stor. Altså kan bilentusiastens næste bilkøb blive en brugt til 20.000 kroner og så nøjes med ansvarsforsikring.

- Den skal jo kun køre frem og tilbage til huset i Farum, og på Sjælland er der ingen, der gider stjæle en gammel Opel, siger han.

Og selv om det har været småt med ture ud i Europa det seneste års tid på grund af coronasituationen, så har Mads Veiby holdt øje med, når de forskellige lande har skiftet farve, altså hvornår man har kunnet rejse dertil. Det resulterede i en overraskende positiv tur til det sydligste Tyskland og en helt fantastisk efterårsferie i et turisttomt Rom, hvor familien Rytter Veiby kunne se alle de store attraktioner uden at skulle stå i kø.

For nylig blev det omsider også muligt for familien at besøge deres hus i Spanien, som er blevet renoveret under coronaen. Altså huset. Men det blev ikke den familietur, Mads Veiby havde glædet sig til.

Børnene, Signe-Marie og Carl-Peter, benyttede chancen, da nogle af forældrenes venner havde ekstra pladser i deres fly, og tog hjem før forældrene. Carl-Peter ville gerne til lan med kammeraterne, Signe-Marie havde noget i gang med sine venner.

Farmand har det lidt dobbelt med det. Han glæder sig over, at børnene har gode sociale relationer og forsåvidt også med, at de ikke er benovede over de “dyre muligheder”, som forældrene kan tilbyde dem.

- Men jeg vil jo også gerne være sammen med dem, siger Mads Veiby, der er kommet derhen i sit liv, at han om morgenen sammen med Rikke havde set på fotos fra dengang børnene var små, og at de havde spurgt hinanden om, hvordan børnene blev store så hurtigt.

Villa Gug i Gug Alper.

Ude på stien fløjter Mads Veiby efter Figo. Vi ser os tilbage over skulderen og på villaen, der jo er tegnet af den internationalt anerkendte arkitekt Bjarke Ingels og som lige har fået monteret en kæmperude, “Aalborg største”, hvorfra der sådan en tindrende blå forårsdag er frit udsyn til hele himlen, skovene mod syd, marker, byer, og endda små glimt af Limfjorden.

- De driller mig med, at der ikke er havudsigt, men man kan da se vand, siger ejeren af villaen, Mads Veiby, og udpeger med et smil pletterne af fjord. Han glæder sig til, at huset står færdigt. Det er længe siden, han fik ideen til at bygge noget sjovt og vildt, og hele processen med huset og byggemodningen af området har fyldt meget.

- Hvis det bare havde været forretning, ville en forsinkelse været en forsinkelse, men vi vil jo gerne snart bo der, siger bygherren, der dog er stødt ind i et problem i forbindelse med flytningen.

- Vi har slet ikke møbler, der passer til de store rum, siger han.

Mads Veiby er sikker på, at huset står klar til juli. Så er de mange timer, han har lagt i projektet, forsinkelserne, bøvlet med myndigheder og utilfredse naboer fortid. Han fornemmer, at stemningen er vendt, at flere deler hans syn på huset og glæder sig over stierne i Gug Alper.

- Der er i hvert fald mange, der kommer her, konstaterer han, som er stolt over at stå fadder til så markant en bygning. Dem er der for få af, synes han.

- Vi har Jens Bangs Stenhus og Kunsten, men ikke så meget mere, siger Mads Veiby, som synes, at ejendomsudviklerne i Aalborg bygger for kedeligt og trivielt. At de skulle bruge flere kroner på arkitekter i stedet for bare at efterkomme behovet for lejligheder. Det kan få ham til at gå ind i den branche. Måske. Nu skal huset lige være færdig, Gug Alper færdigudviklet og den nye struktur på plads i Spilnu.dk.

- Når jeg kommer 100 procent ud af driften, så vil jeg nok investere mere i startup. Jeg synes, små virksomheder er sjovere end store, siger han - og mens Figo finder sine egne veje, tænker han højt:

- Jeg kunne godt tænke mig at starte et eller andet op ... helt fra bunden.