Manglede du tv nytårsdag: Her er forklaringen

NORDJYLLAND:Omkring 10.200 kunder hos energi- og telekoncernen Eniig var Nytårsdag ramt af manglende internet og tv-signal. Det bekræfter presseansvarlig hos Eniig, Henrik Højlund Christensen.

Torsdag morgen bøvlede firmaet fortsat med, at enkelte husstande manglede internet og tv-signal.

- Vi er nede på, at det er ganske ganske få kunder, som vi endnu ikke har hul igennem til - omkring en 100 stykker, som stadigvæk hænger i en kø og venter på at blive opdateret, fortæller Henrik Højlund Christensen til nordjyske.dk ved 8.45-tiden.

Han forklarer, at det var flere it-problemer, der nærmest afløste hinanden og var årsag til nedbruddet.

Udfaldet skyldes problemer med, det Henrik Højlund Christensen kalder "dataflowet".

- Her pr. 1. januar har vi haft en del kunder, der har ændret i deres tv-pakker fra en tv-pakke til en anden. I forbindelse med disse konverteringer skete der nogle fejl i vore it-systemer, så når den ene pakke holdt op med at virke, så skulle den nye pakke starte op, og det gjorde de så ikke i en række tilfælde. I forbindelse med det pres, der dermed blev lagt på systemerne, gik andre it-systemer også ned - eksempelvis var der nedbrud på vores hjemmeside. Det er et større it-nedbrud, hvor den ene fejl afløser den anden, siger Henrik Højlund Christensen.

Han forklarer, at der så er opstået en kø i systemet, som det har taget en rum tid at få afviklet igen, og det har så ført til problemer for de der omkring 10.200 kunder.

- Det er meget uheldige omstændigheder, som ramler sammen, som gør, at vi desværre har måttet skuffe kunderne på en stor tv-dag. Det er sindssygt beklageligt - især på den 1. januar, hvor rigtig mange gerne vil se tv, lyder det fra den presseansvarlige.

- Vi har arbejdet på det hele dagen i går, hele aftenen og hele natten. Og dem vi mangler nu her til morgen vil opleve, at der kun er tale om forstyrrelser i signalet, siger Henrik Højlund Christensen.

I en status på Eniigs Facebookside opdaterer virksomheden også situationen:

- Vi har stadig kunder, som er uden forbindelse. Køen afvikles fortsat og vi forventer, at alle er kørende i løbet af i dag. Det er ikke nødvendigt at genstarte udstyr, da ændringen kommer af sig selv, lyder det.