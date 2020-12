Maria har samlet ind til syge børn: - Julen er en dejlig tid. Især når man ikke er indlagt

AALBORG:- Julen er en dejlig tid. Især når man ikke er indlagt på hospitalet.

27-årige Maria Egelund taler mellem linjerne, men ironien og budskabet står klart og tydeligt: Julen er ikke nødvendigvis en dejlig tid for alle.

Det gælder for eksempel de børn, der må tilbringe juledagene på Aalborg Sygehus Nord - og det er dem, Maria Egelund gerne vil gøre en forskel for.

Maria Egelund har læst sociologi på Aalborg Universitet og dimitterede i sommer. Privatfoto

Hun er nemlig teamkoordinator i Café Luxus - Aalborgs Universitetshospital for børn og unge - hvor hun i december har været med til at samle penge ind til børnene. Midler, der er gået til indkøb af gaver, som sygeplejerskerne har delt ud på gangene. På den måde har børnene - bare for en stund - glemt alt om deres sygdom og oplevet en flig af en normal jul.

- Vi er der for at skabe et frirum for børnene, så sygdommen forsvinder fra deres bevidsthed - bare en halv eller en hel time. Vi prøver at skabe noget normalitet i en hverdag med sygdom og en masse folk i hvide kitler.

Vi er der for at skabe et frirum for børnene, så sygdommen forsvinder fra deres bevidsthed - bare en halv eller en hel time. Vi prøver at skabe noget normalitet i en hverdag med sygdom og en masse folk i hvide kitler. Maria Egelund, frivillig, Café Luxus

- Og vi kan se, at de lyser op, når vi skaber de her hverdagsstunder. Det er meget rørende, fortæller Maria Egelund om arbejdet i Café Luxus - og skynder sig at understrege, at hun langtfra er alene om opgaven.

- Cafeen er drevet af frivillige, og vi er en sammentømret gruppe, der har et fælles projekt om at glæde nogle børn.

Café Luxus Café Luxus er en hospitalscafé for børn og unge, som er indlagt eller i ambulant forløb på Aalborg Universitetshospital. Café Luxus fungerer som et fristed for børn og unge, hvor de kan få et pusterum fra sengeafdelingerne og få tankerne hen på andet end sygdom. Samvær med andre børn og unge, spil, tv og så videre danner rammerne for en hyggestund for de unge patienter i en ellers svær hverdag. Børne- og ungecaféen drives udelukkende af frivillige. VIS MERE

Sender et vigtigt signal

Det er andet år, Café Luxus har arrangeret en juleindsamling. 3.685 kroner er kommet i kassen, hvilket ligger marginalt over målet - og passer fint til de cirka 40 gaver, der er blevet delt ud. Gaver, der består af legetøj til forskellige aldre.

Derudover var det også meningen, at Café Luxus ville gentage succesen fra sidste år og invitere julemanden på besøg, men det var desværre ikke muligt i år på grund af corona-restriktionerne.

Alligevel glæder Maria Egelund sig over den hjælp, som Café Luxus har modtaget i forbindelse med indsamlingen. Også fordi det er med til at sende et vigtigt signal til børnene. I øvrigt efter et år, hvor coronaen har skabt store udfordringer på hospitalsgangene og i Café Luxus.

- Det er vigtigt, at vi viser børnene, at vi er til stede. Det har været svært på grund af hele situationen med corona, men de må ikke tro, at vi er forsvundet. Vi er der stadig, siger hun.