Unge bad Marias mand om lift hjem efter bytur, selvom de ikke kendte ham

THISTED:På 20 minutter nåede en gruppe af tre unge mænd og tre unge kvinder - uafhængigt af hinanden - at banke på forruden til bilen, hvor Maria Skammelsens mand ventede på sin 20-årige datter.

Fælles for dem alle var, at de søgte et lift hjem.

- De rykker døren op og spørger, om han vil køre dem hjem, fortæller Maria Skammelsen.

Datteren havde været på en bytur med sine veninder i Thisted, og nu ville hendes far køre hende sikkert hjem til Vesløs, hvor hele familien bor.

Det tog imidlertid 20 minutter, før datteren var klar, og det var, mens faren ventede i sin bil ved tanken overfor Dampmøllen, at de unge mennesker henvendte sig til ham. Klokken var omkring 05.00.

Hændelsen skete præcist en uge efter, 22-årige Mia Skadhauge Stevn steg ind i en bil på Vesterbro efter en bytur i Aalborg og efterfølgende blev dræbt.

- Jeg synes, det er skræmmende

Maria Skammelsens mand afviste alle de unge med den begrundelse, at han ventede på sin datter.

- Det var helt i orden, og de gik videre til næste bil, siger Maria Skammelsen

Dagen efter snakkede Maria Skammelsen med sin mand om episoden. De var begge forundrede og forskrækkede over, at de unge mennesker bad et fremmed menneske om et lift - særligt efter den tragiske sag, hvor Mia Skadhauge forsvandt og blev dræbt efter en bytur.

- Det er unge, som har været i byen og er berusede, men som stadigvæk går hen til en fremmed bil. Han kunne ligeså godt have været et farligt bekendtskab, siger Maria Skammelsen, som dog understreger, at hendes mand ikke kunne gøre en flue fortræd.

- Jeg synes, det er skræmmende. Det kommer meget bag på mig, at det er sådan, siger hun.

- Vores pige på 20 år går i byen, så jeg bliver jo også nervøs for, om hun kunne finde på at gøre det samme.

Derfor lavede hun et Facebook-opslag, hvor hun opfordrede forældre til unge mennesker til at tage en snak med deres børn om, hvordan de kommer sikkert hjem. Opslaget har siden fået over 450 delinger.

Har selv været meldt savnet

Da Maria Skammelsen var i starten af tyverne, prøvede hun selv at blive meldt savnet ved politiet.

Hun havde tabt sin telefon til en festival og spærrede den selv med det samme.

- Men jeg tænkte ikke over, at det kunne være, min mor lige skulle have besked, siger hun.

Maria Skammelsen fik heldigvis hurtigt kontakt til sin bekymrede mor, da hun lånte en telefon i sin venindes lejlighed.

- Jeg tænkte ikke over det og syntes måske egentligt, at min mor var lidt latterlig ved den måde, hun reagerede på, for jeg var jo bare i Thisted.

Moren kom hurtigt ud og mødte Maria Skammelsen i lejligheden, hvor de tog sig en lang snak.

- Min mor sagde med tårer i øjnene, at hun blev bange, siger Maria Skammelsen, som i dag forstår morens bekymring.

Maria Skammelsen og hendes mand har taget en snak med datteren på 20 år. Privatfoto

Vil være sikker på, at børnene kommer hjem

Hun er selv mor til tre piger, som dog er så små, at der stadig er længe til, at de måske får lyst til at gå i byen. Alligevel kan Maria ikke lade være med at bekymre sig.

- Når de engang skal i byen, skal de ringe hjem, så vi kan hente dem. Ikke noget med at køre med den første og nærmeste bil.

- Jeg vil være sikker på, at de kommer hjem, understreger hun.

Maria Skammelsen har altid selv fået at vide, at hun aldrig må sætte sig ind i en bil, hvor hun ikke kender vedkommende. I stedet skulle hun altid ringe til sin far.

Hun og hendes mand har derfor også taget en snak med den 20-årige datter.

- Vi har nævnt det overfor hende og sagt til hende, at hun ikke må gøre det, og det er hun udmærket også godt klar over. Men hun er 20 år, og jeg vil stadig gerne, at hun ringer, når hun skal hjem, så jeg er sikker på, at hun kommer sikkert hjem.

Maria Skammelsen opfordrer andre forældre til at gøre det samme.