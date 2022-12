Markant færre juleindbrud i Nordjylland

NORDJYLLAND:Kun en håndfuld nordjyder har oplevet at vende hjem fra en juleaften hos familien til et hus, der har haft ubudne gæster.

- Det er for tidligt at juble, men tallene for lørdag viser et markant fald i forhold til tidligere, lød det søndag fra vagtchef René Kortegaard fra Nordjyllands Politi.

Her havde politikredsen fået fem anmeldelser om indbrud 24. december. De var spredt ud over politikredsen.

- Det er bestemt ikke alarmerende. Men der er selvfølgelig det forbehold, at der kan komme flere anmeldelser efterhånden, som folk vender hjem, sagde René Kortegaard.

Samme melding kom søndag morgen fra Midt- og Vestjyllands Politi. Og søndag formiddag kunne Rigspolitiet så oplyse, at der var anmeldt 47 indbrud på landsplan 24. december. Det er endnu færre end de to foregående år under coronaen og næsten en tredjedel af antallet af anmeldelser i 2019, hvor der var 124 i alt.