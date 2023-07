Markant færre vil studere på UCN

NORDJYLLAND:Fristen for at søge om optagelse på en videregående uddannelse udløb onsdag 5. juli ved middagstid.

Dermed har de danske uddannelsesinstitutioner fået et overblik over, hvor mange der har søgt deres uddannelser. Det gælder også på professionshøjskolen UCN, som har afdelinger flere steder i Nordjylland.

En gennemgang af tallene viser, at flere af de uddannelser, som har flest pladser og modtager flest ansøgninger, også har oplevet markante fald i antallet af ansøgere i forhold til sidste år.

Det gør sig gældende for pædagoguddannelsen, som er den uddannelse på UCN, flest har søgt som første prioritet. 480 har søgt uddannelsen som første prioritet, og det er et fald på 18 pct. i forhold til antallet af ansøgninger sidste år.

En uddannelse, som i år har bevæget sig den anden vej, er sygeplejerskeuddannelsen, som med 333 ansøgninger er den uddannelse, som har næstflest ansøgninger. Det er en stigning på 13 pct. i forhold til sidste år.

Læreruddannelsen har tredjeflest ansøgere, men også her er der et fald at spore. Her er de 224 personer, som har søgt uddannelsen som første prioritet, et fald på 17 pct. sammenliget med sidste år.

I alt har UCN syv pct. færre ansøgere i år i forhold til sidste år.

Herunder kan du se, hvor mange ansøgninger de forskellige uddannelser på UCN har modtaget i år.