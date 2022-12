HJØRRING:Efter 10 år som direktør for Vendsyssel Teater stopper Lars Sennels ved udgange af 2023.

Det skriver KulturMonitor.

»Nu kan jeg mærke, at der skal ske noget nyt. Jeg har brug for at prøve kræfter med andre ting, og så vil jeg rigtigt gerne have en hverdag i København sammen med min hustru, der for et par år siden måtte flytte fra Hjørring,« siger Lars Sennels selv i forbindelse med beslutningen.

Bestyrelsesformand for Vendsyssel Teater Henrik Jørgensen beklager Lars Sennels beslutning, men roser samtidig direktøren for at have rykket Vendsyssel Teater »op i superligaen blandt danske teatre«.

»Lars har styret Vendsyssel Teater gennem en hård tid – senest også gennem coronaen. Jeg vil komme til at savne hans muntre og professionelle tilgang til verden og teatret. Men jeg under ham igen at få en dagligdag sammen med sin hustru . Bestyrelsen og jeg ønsker ham og Anne alt det bedste fremover i København,« siger Henrik Jørgensen.

Vil savne Vendsyssel

Kun én ting er sikkert, når det kommer til hvad fremtiden byder på, for den afgående teaterdirektør. Udgangspunktet er København.

»Hvad fremtiden byder på, ved jeg ikke. Det vil den kommende tid vise. Men når man er åremålsansat og er 59 år, er det nu, hvis kræfterne skal bruges et andet sted. Jeg elsker scenekunsten og hele showbiz, så måske fortsætter jeg i den branche. Men jeg har også meget lyst til at blive udfordret på ny – jeg er jo uddannet journalist, så måske der venter noget med formidling og pressearbejde, siger han.

Flytningen bliver ikke uden savn.

- Jeg kommer naturligvis til at savne alle folkene omkring Vendsyssel Teater og det dejlige og naturvilde Vendsyssel, hvor jeg nu har tilbragt en temmelig stor del af mit liv,« lyder det fra Sennels.