Maskeret knivrøver slog til tre gange mod dagligvarebutikker: Nu er han dømt

NORDJYLLAND:Maskeret og bevæbnet med en kniv slog en 31-årig mand til tre gange mod dagligvarebutikker i løbet af efteråret 2019.

Alle tre gange ventede han til lukketid, hvor han stormede ind i butikken og truede unge ekspedienter der var ved at gøre kassen op til at udlevere pengene, hvorefter han stak af i en bil.

Onsdag blev den 31-årige Jimmi Halkjær Rasmussen så idømt to et halvt års fængsel for de tre røverier, oplyser anklager Torben Kauffmann.

Anholdt ved tilfældighed

Første gang røveren slog til var 18. august, hvor det gik ud over købmandsforretningen i Vestbjerg. Her slap han af sted med knap 9000 kroner.

18. oktober slog han så til mod Dagli' Brugsen i Gandrup, hvor han fik 14.200 kroner med, og endelig røvede han Dagli' Brugsen i Sulsted 3. november for 2.900 kroner.

Det var lidt af en tilfældighed, at den 31-årige blev anholdt efter det sidste røveri i november.

Han blev nemlig anholdt, fordi politiet mistænkte ham for et indbrud. Den mistanke var der ikke noget i, men politiet kunne se, at han passede til signalementet af røveren fra dagligvarebutikkerne.

Nægtede sig skyldig

Den 31-årige blev alle tre steder fanget på videoovervågning, og selvom han var maskeret og bar handsker, var videoovervågningen alligevel en vigtig del i domfældelsen af ham.

Det tøj, han bar på videoerne, lignende nemlig meget det, som politiet senere fandt hos ham. Og så fandt politiet også den 31-åriges dna ved røveriet i Gandrup, fortæller Torben Kauffmann.

I Retten i Aalborg nægtede den 31-årige sig dog skyldig i alt. Han forklarede, at han ikke kendte noget til røverierne, fortæller Torben Kauffmann.

Den 31-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.