Masseaflivning af mink: - Det skulle de have gjort for længst

HJØRRING:- Regeringen skulle have grebet hårdere ind overfor minkbranchen for længe siden. Hvis der er smitte og risiko for at smitten spreder sig til mennesker, slår man dyrene ned. De skulle have slået alle mink ned for længst, siger Hjørrings borgmester, Arne Boelt (S).

- Det har jeg sagt fra dag 1, men ingen har gidet bringe det. Det har heller ikke været muligt at trænge igennem med en appel til myndighederne om at isolere dem, der er tilknyttet minkerhervet, så de kunne få løn for at gå hjemme. Mange af dem siger, at de ikke kommer nogen steder, men vi kan se, at nogle af dem arbejder flere steder, og det har vi prøvet at få myndighederne til at stoppe, raser Arne Boelt.

- Havde det været svinepest, havde man slået dyrene ned lige med det samme. Det er bare fordi, man ikke æder mink, at der har været en helt anden tolerance. Og det er så gået ud over ældre og svage.

Hjørring-borgmesteren bakker fuldstændig op om aflivningen af alle landets mink.

- Jeg anerkender, det er træls for minkavlerne, men man er også nødt til at anerkende, at det har været barsk - direkte uanstændigt - hvad man har udsat vores ældre og sårbare for.

- De er jo lukket inde for Fanden! De har været lukket ned siden juli. Vi havde en lille pause, hvor vi var ved at åbne op igen i august, men, smask Margrethe: så var der lukket igen. Det er altså barsk for nogen, der ikke har så mange dage eller måneder eller år tilbage af livet, mener Arne Boelt.